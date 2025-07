L’Inter continua a lavorare sul mercato, tuttavia ci sarebbero notizie poco rassicuranti in merito al futuro dei nerazzurri.

L’Inter sta lavorando intensamente per realizzare il miglior mercato possibile e immaginabile. Lo dimostra l’acceso interesse per giocatori come Ademola Lookman.

Il talentuoso esterno d’attacco dell’Atalanta, infatti, potrebbe arrivare alla Milano nerazzurra dove troverebbe ad allenarlo Cristian Chivu, oltre a giocatori di livello altissimo come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ma non è l’unico nome che l’Inter ha in mente per il futuro della propria squadra. Un altro calciatore sul quale Marotta e colleghi puntano ardentemente è Giovanni Leoni del Parma.

Il giovane difensore centrale, che Chivu conosce davvero molto bene, è chiaramente un obiettivo di mercato. Tuttavia, strapparlo al club emiliano non sarà di certo facile. Come stiamo per vedere nelle prossime righe, in effetti, convincere il Parma sarà davvero durissima.

Inter, per Leoni sarà durissima: ecco perché

L’Inter vorrebbe ingaggiare Giovanni Leoni del Parma, giovane difensore centrale che ha stupito mezza Europa lo scorso anno. Tuttavia, non sarà facile acquistare il suo cartellino. Anche perché il club emiliano vuole tenerselo stretto, sperando che il prezzo possa alzarsi ancora di più da qui a fine mercato. E poi l’Inter, pur osservando interessata gli sviluppi di questa potenziale situazione di mercato, non è la sola interessata a Leoni. Questo potrebbe dare vita facilmente a un’asta che escluderebbe quasi automaticamente i nerazzurri per la corsa al centrale italiano.

Come precisato dalla Gazzetta dello Sport, oltre ai nerazzurri – la più interessata in assoluto – ci sono anche Milan e Liverpool. Ma soprattutto c’è il Parma, che con il nuovo allenatore punta più che mai sul gioiello classe 2006. Proprio per questa ragione, è davvero difficile che Leoni lasci il Parma per meno di 40 milioni di euro. Una cifra davvero importante, difficile da scalfire senza cedere nessuno. Specialmente perché l’Inter vuole acquistare anche Lookman, e dopo l’arrivo di Luis Henrique, Sucic e Bonny possiamo dire che sia difficile prevedere l’ennesimo investimento importante in questa finestra di mercato da parte della squadra 20 volte Campione d’Italia.

In ogni caso, staremo a vedere. Non è ancora detta l’ultima parola. Quel che è sicuro è che Giovanni Leoni piace molto anche all’Inter. Da questo a dire che il calciatore in questione possa arrivare sicuramente a Milano, però, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Non possiamo fare altro, dunque, che attendere di vedere quali pieghe potranno prendere le cose nelle prossime settimane.