Gianluigi Donnarumma pronto a cambiare maglia, la notizia scuote i tifosi giallorossi e infiamma il mercato.

Nell’estate delle grandi trattative, dei colpi che sembrano impossibili e invece poi si fanno davvero, c’è un nome che sta rubando la scena più di altri: quello di Gigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana, classe ’99, dopo stagioni vissute tra alti e bassi al Paris Saint-Germain, sembra arrivato a un bivio.

Il rinnovo con il club francese, infatti, non decolla. I colloqui vanno avanti da settimane, ma senza trovare un punto d’incontro, e il tempo, si sa, nel calciomercato può diventare un nemico. Anche perché Donnarumma non è un portiere qualsiasi.

Notizia bomba di mercato: Donnarumma in giallorosso

È ancora giovane, ma con un bagaglio d’esperienza che pochi nel suo ruolo possono vantare. E soprattutto, è un’occasione troppo ghiotta per restare lì a guardare. Tantissime squadre stanno osservando la situazione con attenzione. Le big non mancano, in Italia qualcuno sogna un suo ritorno, magari clamoroso. In Inghilterra i sondaggi sono quotidiani, mentre in Arabia non c’è nemmeno bisogno di dirlo: gli emissari sono pronti a offrire cifre fuori scala. Però, la vera sorpresa arriva da un’altra parte. Nessuno se l’aspettava, eppure adesso è tutto vero.

Gigi Donnarumma potrebbe vestirsi di giallorosso. Già, proprio così. L’indiscrezione l’ha lanciata Marco Conterio su X e ha fatto in un attimo il giro delle redazioni e dei social. La notizia ha letteralmente mandato in tilt i tifosi, che già sognano a occhi aperti. Ma no, non si tratta della Roma, come molti potrebbero pensare a prima vista. La maglia giallorossa in questione è quella del Galatasaray, che ha deciso di alzare l’asticella. E anche parecchio.

La squadra turca ha grandi ambizioni. Dopo aver visto sfumare il sogno Champions la scorsa stagione, vuole ora costruire una rosa da protagonista assoluta, sia in campionato che in Europa. E con l’affare Osimhen ormai definito – il bomber del Napoli sta per diventare il colpo più importante della Süper Lig – serve qualcuno tra i pali che sia all’altezza di tenere la porta blindata. E chi meglio di Donnarumma, verrebbe da chiedersi. L’esperienza internazionale, la presenza scenica, la fame di rivincita: c’è tutto per far scattare l’operazione.

Al momento, le trattative non sono ancora ufficiali, ma qualcosa si muove. I contatti ci sono, eccome, e il PSG non sembra intenzionato a fare sconti, ma neanche a trattenere a forza un giocatore che, mentalmente, forse ha già chiuso quel ciclo. E allora, perché no? Donnarumma in giallorosso potrebbe diventare molto più che una suggestione estiva. Potrebbe essere l’inizio di una nuova, sorprendente avventura.