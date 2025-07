La Juve ha attualmente a disposizione un solo attaccante: grosso problema per Igor Tudor, cosa sta succedendo.

Il reparto offensivo della Juventus è composto al momento da tre centravanti di ruolo: il nuovo arrivato Jonathan David è arrivato a dare man forte a Dusan Vlahovic e Arek Milik. Tuttavia le voci di mercato non fanno stare tranquillo Igor Tudor: il rischio che l’allenatore croato rimanga a breve con una sola punta non è affatto basso.

Vlahovic è ormai da tempo sul mercato, anche se la Juve sta facendo molta fatica a trovare un club disposto ad acquistarlo. L’ultima stagione del bomber serbo non è stata affatto positiva e il suo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione è un grosso problema per chiunque. In più l’ex viola ha un contratto con la Juventus fino al 2026: i bianconeri sono disposti a cederlo a un prezzo basso ma senza scendere sotto i 25 milioni di euro.

Sul centravanti polacco, invece, non c’è molto da dire. Arek Milik non gioca dalla fine della stagione 2023/2024: in tutta la scorsa annata l’ex Napoli e Ajax è rimasto sempre fuori per problemi fisici. L’attaccante sta proseguendo il lavoro personalizzato per tornare in campo ma tutti i rumors parlano di una separazione con la Juve ormai imminente.

Tudor, che batosta: un solo attaccante, tifosi preoccupati

In più c’è la situazione che riguarda Kolo Muani. Tudor gradirebbe moltissimo poter avere di nuovo a disposizione l’attaccante francese ma la trattativa con il Paris Saint-Germain è piuttosto complessa. La Juve, infatti, vorrebbe proporre ai parigini un nuovo prestito: il PSG, invece, è alla ricerca di un club che versi i 45 milioni richiesti per l’acquisto definitivo del giocatore.

Il club del presidente Nasser Al-Khelaifi potrebbe eventualmente prendere in considerazione l’ipotesi del prestito solo se accompagnato a un obbligo di riscatto con condizioni facilmente raggiungibili. Damien Comolli preferirebbe invece il diritto di riscatto, così da poter valutare con attenzione il rendimento di Kolo Muani anche in questa nuova stagione e decidere con calma se effettuare l’importante investimento.

Il PSG, almeno per ora, non è d’accordo con questa formula: i parigini hanno speso 70 milioni per acquistare Kolo Muani dall’Eintracht Francoforte e vorrebbero recuperare parte di quell’esborso già in questo calciomercato estivo. In attesa di capire se Juve e PSG troveranno un’intesa per il giocatore Tudor si ritrova praticamente con il solo David: situazioni da chiarire al più presto per affrontare con una certa serenità il ritiro estivo e non ripetere gli errori della passata stagione.