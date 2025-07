In attesa di sviluppi sulla vicenda Lookman, l’Inter si è già orientata verso il colpo Xavi Simons. Marotta studia, ma serve una cessione importante.

La trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter rischia di seguire il copione, già noto, delle grandi incompiute di mercato. Desiderio dichiarato di Cristian Chivu e obiettivo chiaro della dirigenza nerazzurra, l’esterno dell’Atalanta rappresenta il profilo perfetto per arricchire il nuovo scacchiere offensivo con qualità, imprevedibilità e gol. Ma il muro eretto da Percassi, che non accetta formule ibride né contropartite tecniche, ha di fatto congelato l’affare. I 40 milioni complessivi messi sul piatto da Beppe Marotta e Piero Ausilio non sono bastati. Anzi, avrebbero finito per irrigidire ulteriormente i rapporti tra le due società, con l’Atalanta che, come rivelato da fonti vicine a Zingonia, si sarebbe addirittura detta “avvelenata” per le modalità dell’offerta interista.

Nel frattempo, il Napoli si è rifatto sotto. I contatti tra gli azzurri e l’entourage di Lookman si sono riattivati, approfittando proprio della tensione tra Dea e Inter. Nonostante il gradimento espresso dal calciatore per la destinazione milanese, l’operazione resta in stallo. Ecco allora che l’Inter, fedele alla sua storica abilità nell’aprire più tavoli contemporaneamente, ha iniziato a guardarsi intorno. Il reparto offensivo, già solido, necessita di un tassello in più: un giocatore che possa agire da sottopunta, con visione di gioco, dinamismo e capacità di inserirsi tra le linee. È in questo contesto che prende corpo una nuova pista, ben più internazionale e di alto profilo: Xavi Simons, classe 2003, talento purissimo del Lipsia, ma ancora di proprietà del Paris Saint-Germain.

Simons idea concreta: contatti avviati, ma serve un sacrificio importante

L’Inter avrebbe già avviato un contatto diretto con il giocatore, attraverso il suo agente Ali Barat. I colloqui sono stati gestiti in prima persona dal direttore sportivo Piero Ausilio, che considera Simons un investimento strategico per dare a Chivu una nuova dimensione tecnica nel cuore del campo. Trequartista moderno, capace di agire anche da esterno o mezzala offensiva, il talento olandese ha incantato la Bundesliga e si avvicina alla scadenza contrattuale con il Lipsia (2027), che non intende ritrovarsi a trattare il rinnovo sotto scacco. La finestra per l’addio è quindi aperta già in questa sessione, e l’Inter lo sa. Tuttavia, per portare a termine un’operazione così ambiziosa, servono risorse.

E qui entra in gioco un nome pesante: Marcus Thuram. L’attaccante francese, reduce da una stagione di altissimo livello, ha attirato l’attenzione di numerosi club di Premier League, disposti a mettere sul tavolo tra gli 80 e i 95 milioni di euro per assicurarselo. Marotta e Ausilio stanno riflettendo. Una cessione del genere rappresenterebbe ossigeno puro per il bilancio e consentirebbe di finanziare un colpo come Simons, che garantirebbe presente e futuro. Ma c’è un rischio evidente: privarsi di Thuram significherebbe lasciare a Chivu solo Lautaro Martinez e Bonny come riferimenti offensivi puri. Uno scenario che implicherebbe l’obbligo di rimpiazzare il francese con un attaccante di pari livello, senza margini d’errore. Xavi Simons resta una pista calda, concreta, affascinante. Ma per spalancare quella porta, l’Inter potrebbe essere costretta a chiuderne un’altra. E non sarà una scelta facile.