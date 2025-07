Il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Lookman è forse durato troppo. I bergamaschi sono infuriati con la dirigenza nerazzurra e guardano verso Napoli.

C’è una storia che si ripete a Bergamo. Cambiano i nomi, ma il copione resta simile: un top player dell’Atalanta finisce nel mirino dell’Inter, l’affare si scalda, si trascina, si complica e poi… magari salta. L’anno scorso fu Teun Koopmeiners a tenere banco per settimane, tra offerte mai davvero convincenti e un muro eretto da Antonio e Luca Percassi. Oggi, il nuovo protagonista si chiama Ademola Lookman, e la sensazione è che la saga sia solo all’inizio. L’Inter lo vuole e Chivu lo considera perfetto per dare profondità, qualità e gol al nuovo assetto offensivo. E Lookman, dal canto suo, avrebbe già espresso gradimento totale per il trasferimento in nerazzurro. Ma se il giocatore spinge, la dirigenza atalantina frena. Il problema? Sempre lo stesso: i soldi e la formula.

L’ultima offerta nerazzurra, intorno ai 40 milioni complessivi, è stata giudicata insufficiente. A maggior ragione se la cifra è distribuita in modo creativo: prestito con obbligo, bonus facili da raggiungere, e magari anche una o due contropartite tecniche. È qui che si è infranto, almeno per ora, il sogno di Chivu. Percassi non ne vuole sapere di giovani promesse, esuberi da rivalutare o profili in cerca di rilancio. Per Lookman vuole solo una cosa: cash, subito e senza sconti. In Viale della Liberazione il malumore cresce. La trattativa rischia di diventare una nuova estenuante odissea estiva, proprio come quella per Koopmeiners. E se l’Inter non rilancia presto con una proposta economicamente convincente, altri club potrebbero inserirsi con maggiore determinazione.

Napoli in agguato, Atalanta furiosa: le parole di De Maggio svelano il retroscena

A rendere ancora più complesso il quadro è l’irrigidimento dei rapporti tra Inter e Atalanta. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la società bergamasca sarebbe ormai “avvelenata” nei confronti del club milanese e, proprio per questo, avrebbe già riallacciato i contatti con il Napoli, società che – a detta dello stesso De Maggio – è “fortissima” su Lookman. Il presidente Percassi, esasperato dalla gestione dell’operazione da parte dell’Inter, spingerebbe ora apertamente per cedere il calciatore al club di De Laurentiis, che peraltro ha offerto anche un ingaggio più alto, nonostante la volontà dell’esterno nigeriano sia chiaramente quella di trasferirsi a Milano. Il nodo resta sempre lo stesso: l’Atalanta non vuole contropartite tecniche, né formule fantasiose, ma solo un’offerta cash che rispecchi il reale valore del giocatore.

Una posizione ribadita da De Maggio, che ha confermato l’intransigenza di Percassi su questo punto. Sullo sfondo, poi, si muove una figura tutt’altro che irrilevante: l’agente di Lookman, che è lo stesso di Jonathan David. E proprio durante la trattativa tra Napoli e l’ex Lille, l’entourage avrebbe avanzato richieste ritenute eccessive, con bonus giudicati addirittura “folli” dalla dirigenza partenopea. Un precedente che getta più di un’ombra sulla possibilità di una chiusura rapida, anche per il Napoli, ma che conferma quanto il dossier Lookman sia diventato delicato su tutti i fronti.