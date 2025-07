Il rinnovo non ferma la Juventus: Comolli lavora sotto traccia per un colpo a sorpresa che potrebbe rinforzare la rosa in modo decisivo

Nei prossimi tre giorni la Juventus vivrà un periodo decisivo, con il ritiro alla Continassa che prenderà il via giovedì. Nella giornata di domenica Damien Comolli era a Biarritz, nel sud della Francia, ma tornerà a Torino per mettere a punto e sbloccare le trattative ancora in corso all’interno del club bianconero.

Sono ancora molti i nodi da sciogliere sul fronte delle cessioni, ma la dirigenza non perde tempo e sta valutando con attenzione i potenziali innesti per rafforzare ogni reparto della squadra. L’arrivo di Jonathan David e il trasferimento definitivo di Conceiçao – ancora da ufficializzare, così come quello di Jadon Sancho, che si spera di vedere a Torino prima dell’inizio del ritiro – stanno delineando il nuovo volto dell’attacco di Tudor. Tuttavia, in difesa resta ancora molto da fare per completare l’organico.

La Juventus punta con decisione al mercato internazionale per rafforzare la difesa, individuando diversi profili ideali per presidiare le fasce del reparto arretrato bianconero. Tra i nomi emersi negli ultimi giorni c’è un terzino che potrebbe dare nuova linfa sia in fase difensiva che offensiva. Nonostante il recente rinnovo con il club, la Juventus vuole sondare l’esterno.

La Juve non si ferma davanti al rinnovo: Comolli pronto a sorprendere con un nuovo colpo

Si tratta di Daniel Muñoz, terzino destro colombiano in forza al Crystal Palace. Nonostante il recente rinnovo contrattuale con il club londinese, il calciatore è finito nel mirino dei bianconeri. Il 27enne è arrivato al Crystal Palace nel gennaio 2023 dopo un’esperienza di successo in Belgio con l’Anderlecht.

La Juventus cerca un terzino destro affidabile e moderno, capace di supportare sia la difesa che l’attacco, e Muñoz corrisponde perfettamente a questo profilo. Il club bianconero, inoltre, è motivato dall’idea di offrire al colombiano la possibilità di giocare in Serie A, un campionato dal fascino storico, che potrebbe rappresentare una tappa importante nella sua carriera.

Tuttavia, nonostante l’interesse della Juventus, il Crystal Palace non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio terzino. Il recente rinnovo del contratto conferma la volontà del club londinese di tenersi stretto Muñoz, soprattutto in una sessione estiva in cui potrebbe dover fronteggiare la partenza di altri elementi chiave. La situazione finanziaria del Palace, però, potrebbe costringerlo a valutare offerte concrete e vantaggiose.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Transferfeed, la trattativa si preannuncia complessa e il club bianconero dovrà mettere sul piatto una proposta economica importante per convincere il Crystal Palace a cedere uno dei suoi protagonisti. Al momento, Muñoz non ha manifestato alcuna volontà esplicita di lasciare l’Inghilterra, ma la prospettiva di giocare per una squadra con la storia e le ambizioni della Juventus potrebbe diventare un fattore determinante.