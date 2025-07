Lookman ha declinato l’ingaggio proposto, lasciando il club di Serie A interessato a mani vuote. Il futuro dell’attaccate è ancora in bilico

L’attaccante dell’Atalanta è senza dubbio uno degli uomini mercato di questa caldissima sessione estiva. L’attaccante è infatti stato sondato prima dall’Inter, e successivamente dai campioni d’Italia in carica: il Napoli. Il club partenopeo si è mosso per il nigeriano, ottimista di poterlo soffiare agli avversari. Le due acerrime nemiche dell’ultimo scudetto ora sono pronte a sfidarsi sul mercato per uno dei nomi più prolifici e di livello in attacco.

La trattativa tra i nerazzurri e l’attaccante è in fase avanzata, anche se sorgono i primi problemi per la riuscita dell’operazione: al momento la richiesta dell’Atalanta di 50 milioni non è stata rispettata, e senza accordo con la società di Bergamo, Lookman non potrà partire. Dal canto suo, il Napoli resta in attesa di sviluppi: nel caso in cui l’operazione con i milanesi non dovesse andare a buon fine, i partenopei potrebbero inserirsi nella corsa. E di fatto hanno già messo sul tavolo del calciatore un’offerta più allettante dei rivali.

Lookman dice no: rifiutata la proposta di ingaggio. Le prossime mosse dell’Inter

Il Napoli ha mosso i primi passi cercando di superare la concorrenza dell’Inter: Manna ha infatti proposto agli agenti di Lookman uno stipendio da 5 milioni a stagione, superiore di circa un milione rispetto a quello prospettato dai nerazzurri – che ha invece offerto 4 milioni – , con i benefici del Decreto Crescita. La risposta del nigeriano non si è fatta attendere: il 27enne ha scelto l’Inter – avendo già raggiunto un accordo totale con il club milanese – e ha deciso di rifiutare la proposta degli azzurri.

L’attaccante ha voluto mantenere la parola data al club meneghino, ma l’Inter dovrà muoversi concretamente per accontentare le richieste economiche dell’Atalanta, già non pienamente convinta di lasciar partire il classe 1998. I 50 milioni sono l’ostacolo da superare: l’offerta di 40 milioni presentata dai nerazzurri è stata subito rispedita al mittente, considerando anche che la Dea abbia fissato il cartellino del giocatore a 55.

Il club milanese non vuole farsi trovare impreparato e ha inserito anche Nico Gonzalez nella lista delle alternative offensive, ma non intende mollare la presa sull’esterno nigeriano. La dirigenza interista è pronta a valutare un possibile rilancio nei prossimi giorni. La risoluzione dell’accordo potrebbe arrivare a metà strada, ma il club di Milano dovrà alzare l’offerta per assicurarsi le prestazioni di un giocatore che ha già dato il suo sì definitivo al trasferimento. Scalpitante di unirsi all’Inter per una nuova avventura.