L’Inter vuole ripartire con Chivu in panchina e prepara un doppio colpo da 50 milioni: la Serie A è il nuovo terreno di caccia nerazzurro.

Archiviata una stagione che, senza ombra di dubbio, ha lasciato l’amaro in bocca, l’Inter ha deciso di cambiare tutto per provare a tornare al vertice. La scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu ha sorpreso solo chi non seguiva da vicino le dinamiche interne al club.

Ex bandiera, uomo di campo e tecnico preparato, il rumeno ha subito trasmesso idee chiare e una fame nuova, quella che sembrava essersi smarrita nei mesi scorsi. E ora, con il nuovo corso ben avviato, la dirigenza si è messa all’opera per dargli una rosa all’altezza.

La Serie A è avvisata: Inter piglia tutto

In queste ore a tenere banco è un’operazione piuttosto articolata, ma che sta prendendo forma e potrebbe presto entrare nella fase calda. L’Inter, che da sempre guarda con attenzione ai talenti della Serie A, sembra pronta a fare spesa in casa Genoa, dove ci sono almeno due profili che stuzzicano e non poco l’interesse nerazzurro. Il primo nome emerso è quello di Koni De Winter, difensore belga classe 2002, reduce da una stagione di grande crescita. Chivu stravede per lui, e lo vede come un elemento ideale per allungare e ringiovanire il reparto arretrato.

Però non finisce qui, perché l’Inter sta guardando con altrettanta attenzione anche a Morten Frendrup, centrocampista danese che ha conquistato tutti con la sua continuità, intelligenza tattica e capacità di adattarsi a più ruoli. Un nome che, guarda caso, torna in cima alla lista proprio nel momento in cui il futuro di Calhanoglu sembra sempre più incerto, tra suggestioni turche e valutazioni personali.

Frendrup è diverso dal turco per caratteristiche, certo, ma la sua capacità di dare equilibrio e coprire ampie zone di campo piace tantissimo a Chivu, che cerca esattamente quel tipo di profilo per il suo nuovo centrocampo.

Il Genoa, ovviamente, sa di avere in casa due pezzi pregiati e non ha intenzione di svenderli. La valutazione complessiva si aggira sui 50-60 milioni, con una base di circa 25-30 milioni per ciascun giocatore. Una cifra importante, però non impossibile per l’Inter, che sta lavorando anche su alcune uscite strategiche per finanziare il doppio colpo. E se la trattativa per De Winter appare più avanti, quella per Frendrup potrebbe decollare nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse arrivare la conferma definitiva dell’addio di Calhanoglu.

Il nuovo progetto nerazzurro, insomma, prende forma partendo da casa nostra. E la sensazione è che questa volta l’Inter faccia sul serio. I nomi sono stati scelti con cura, la linea è chiara e l’intenzione è quella di costruire una squadra giovane, affamata e competitiva. Chivu ci crede, il club lo segue. E il mercato è solo all’inizio.