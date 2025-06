L’annuncio ufficiale dell’Inter parla chiaramente di 82 milioni di euro: Marotta non se l’aspettava proprio.

L’Inter parteciperà alla prossima Champions League ed è un importante obiettivo raggiunto che ovviamente fa esultare la società nerazzurra. Oltre al prestigio del prendere parte da protagonisti alla massima competizione europea per club, l’approdo in Champions consente anche di godere di una cospicua somma di denaro da poter reinvestire nel calciomercato per costruire una rosa ancora più forte e competitiva.

Marotta è già al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un organico di primissima qualità, con innesti di spessore in quei ruoli dove forse servirebbe fare qualcosa per migliorare ulteriormente il livello complessivo (già molto elevato). Il presidente dell’Inter è il ‘re’ dei parametri zero: in tutta la sua carriera ha messo a segno tanti colpi di questo genere, quasi sempre azzeccati.

Ovviamente la possibilità di usufruire di un certo tipo di budget non fa che rendere l’Inter ancora più attiva sul mercato. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che fa storcere un po’ il naso alla dirigenza nerazzurra e anche a tutti i fan della Beneamata. Il secondo posto in campionato resta un rammarico anche dal punto di vista economico.

Inter: ora l’annuncio è ufficiale, i fan non se l’aspettavano

L’Inter ha concluso la Serie A 2024/2025 a un solo punto dal Napoli, che ha così celebrato il quarto scudetto della sua storia (il secondo in tre anni). I nerazzurri non sono riusciti a mettere a segno il sorpasso in extremis e hanno così dovuto accontentarsi della seconda posizione: inevitabilmente i guadagni rispetto alla precedente stagione (in cui l’Inter ha vinto il campionato con un netto vantaggio sulle inseguitrici) sono diminuiti.

La nota diffusa proprio dal club di Viale della Liberazione precisa che l’ultimo campionato ha permesso ai nerazzurri di godere di un fatturato di circa 82 milioni di euro, “esclusa l’eventuale IVA ceduta da TeamCo a MediaCo con la cessione del relativo credito e incluso l’acconto già ricevuto nell’esercizio precedente”.

Ciò vuol dire che rispetto all’anno precedente si è verificata una flessione di circa 23,5 milioni di euro, con una perdita del 23,7%. Una discesa che però non è determinata solo dal secondo posto in campionato, ma anche dal calo del 4% del nuovo ciclo pluriennale di diritti televisivi per la Serie A rispetto ai tre anni precedenti. Tuttavia l’Inter può gioire per i soldi guadagnati nelle altre competizioni, ovvero Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League.