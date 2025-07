Non c’è solo Lookman nel mirino dell’Inter: i nerazzurri vogliono anche il giovane difensore, Marotta pronto a spendere 80 milioni.

Per l’Inter è arrivato davvero il momento di imprimere un’accelerata sul mercato. Le avversarie si sono già rinforzate con colpi di spessore e i tifosi nerazzurri chiedono almeno altri due o tre innesti di grande livello per avere davvero una rosa competitiva su tutti i fronti. Luis Henrique, Sucic e Bonny sono senz’altro giocatori importanti ma a Chivu ora serve qualcuno che faccia fare davvero il salto di qualità.

Negli ultimi giorni l’Inter è piombata su Ademola Lookman. L’ultima stagione dell’attaccante nigeriano è stata la più prolifica della sua carriera: 20 reti con la Dea, di cui 15 in campionato. Da tempo l’ex Leicester e Fulham è nel mirino dei top club, sia italiani che europei: stando ai rumors sembra che l’Inter sia passata davanti a tutti e abbia già trovato l’accordo con il giocatore.

Ora però bisogna trattare con l’Atalanta e chi ci è passato – vedi la scorsa estate la Juve per Koopmeiners – sa bene che non è affatto semplice. I bergamaschi hanno fissato un prezzo e non intendono fare nessuno sconto: se l’Inter vuole Lookman deve sborsare 50 milioni di euro, non un centesimo di meno. E’ quanto sostiene Alfredo Pedullà, che dagli studi di Sportitalia ha fornito chiarimenti sull’interesse del club di Viale della Liberazione per l’atalantino.

Uno-due, Inter show: 80 milioni per i due rinforzi

“Se vuoi Lookman non basta l’accordo con l’agente – ha detto Pedullà – ma devi passare dall’Atalanta: se domani mattina l’Atletico Madrid mette 50 milioni sul tavolo se lo porta a casa”. Il giornalista ha poi sottolineato che Thuram resterà all’Inter anche in caso di arrivo di Lookman: l’idea di Chivu è infatti quella di giocare con il trequartista/esterno offensivo che salta l’uomo.

Ma non è tutto: l’Inter starebbe ragionando anche su un altro importante investimento per ringiovanire la difesa. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Giovanni Leoni, gioiello del Parma che Chivu ha avuto modo di allenare e apprezzarne i miglioramenti nei suoi mesi alla guida dei ducali.

Il club emiliano vuole 30 milioni di euro per il difensore, come riportato sempre da Pedullà negli studi di Sportitalia: “L’Inter deve programmare almeno 80 milioni per prendere i due calciatori”. Una spesa senza dubbio importante che Marotta e Ausilio proveranno ad ammortizzare con alcune cessioni.