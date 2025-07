La Juve valuta un rinforzo già protagonista in Serie A con il Milan per rafforzare l’organico di Igor Tudor

La Juventus è pronta a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la linea mediana. Dopo aver chiuso l’operazione con il Porto per l’esterno offensivo Francisco Conceicao, talento e figlio d’arte di proprietà della società portoghese, ma arrivato lo scorso anno in prestito tra le fila bianconere, l’attenzione della dirigenza bianconera si sposta ora al centrocampo, considerato uno dei reparti chiave da sistemare in questa finestra estiva.

I primi segnali arrivano in uscita: il nome in bilico è quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato solo recentemente a Torino ma che potrebbe già lasciare – il mediano, arrivata quando Giuntoli era ancora a capo del settore sportivo, ha fortemente disatteso le aspettativa della Vecchia Signora, per questo la società vorrebbe spingere sulla cessione.

Sul giocatore si sono mossi con interesse Everton e West Ham, club di Premier League pronti a sondare il terreno in caso di apertura della Juventus. La sua cessione, oltre a liberare spazio a centrocampo, darebbe alla società bianconera margini economici per puntare su un nuovo profilo di livello. Il brasiliano viene valutato attorno ai 40 milioni, cifra che potrebbe essere reinvestita per rafforzare il reparto.

La Juve prepara il colpo a centrocampo: occhi su un profilo che il Milan conosce

In casa Juve si torna a parlare anche di Frank Kessie. Già accostato al club negli scorsi anni, l’ivoriano — ex Milan e Barcellona — ha scelto l’Arabia Saudita nella scorsa estate, firmando un contratto triennale con l’Al Ahli, dove oggi è anche capitano. L’ex centrocampista milanista continua a piacere, ma al momento non ci sono segnali di una sua volontà di lasciare il club saudita, anzi: il giocatore sembrerebbe intenzionato a rispettare l’accordo in corso e restare quindi in terra saudita.

Per questo la dirigenza sta lavorando su altre piste più concrete. Uno dei profili che piace molto è André, classe 2001 del Wolverhampton. Il brasiliano, cresciuto nel Fluminense, è approdato in Premier League per circa 22 milioni.

Non solo André: i bianconeri seguono con attenzione anche Morten Hjulmand, oggi allo Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, già noto in Serie A per la buona stagione con il Lecce nel 2022/23, è stato acquistato dal club portoghese per 18 milioni più 3 di bonus. Oggi rappresenta un profilo maturo, su cui la Juventus potrebbe puntare.

Con la rosa ancora in piena costruzione e diverse incognite da sciogliere, la Juve si prepara a ridisegnare il centrocampo e a fornire a Igor Tudor uomini funzionali al nuovo progetto tecnico. Con l’impossibilità di poter sondare l’ex rinforzo del Milan – data la forte volontà del centrocampista di rimanere in Arabia Saudita – la dirigenza bianconera dovrà iniziare a puntare su nuovi profili.