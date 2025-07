L’attaccante italiano Moise Kean ha preso una decisione importante sul suo futuro: la Fiorentina resta in attesa degli sviluppi

Moise Kean ha deciso: niente Arabia Saudita. L’attaccante classe 2000, arrivato la scorsa stagione dalla Juventus per 13 milioni di euro, fortemente voluto dall’ex mister Palladino, ha rispedito al mittente le offerte milionarie arrivate da club come l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Qadsiah, squadra che ha già ingaggiato Mateo Retegui dall’Atalanta per circa 70 milioni di euro.

Una scelta che ha rassicurato l’ambiente viola, rivelando la volontà del giocatore di continuare il suo percorso ai massimi livelli del calcio europeo, mettendo da parte – almeno per ora – la prospettiva di un ingaggio faraonico. Le cifre proposte superavano gli 80 milioni complessivi tra stipendio e bonus, ma Kean e il suo entourage hanno preferito restare nel calcio che conta, dopo una stagione in cui ha messo a segno 25 gol e 3 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia.

Kean dice no all’Arabia: ora la Fiorentina prepara il rinnovo

Alla mezzanotte di ieri è scaduta la clausola rescissoria dell’attaccante, fissata a 52 milioni di ieri. La scelta di rifiutare l’Arabia è stata una presa di posizione che rassicura l’ambiente viola ma che non scioglie del tutto i dubbi sul suo futuro. Kean, infatti, ha preso in considerazione soltanto proposte da top club europei, data la preferenza dell’attaccante di rimanere nel calcio che conta, dopo aver già vestito maglie prestigiose come quelle della Juventus e del PSG.

Complici anche le parole al miele dell’attaccante nei confronti della Fiorentina: “Sono davvero motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre dato una mano, adesso è bene tornare al lavoro con una nuova motivazione per dare sempre il meglio per questo club”. Dichiarazioni che lasciano intendere la stessa volontà di Kean di restare tra le file viola, guidato dal nuovo tecnico Stefano Pioli, il cui arrivo è stato annunciato tre giorni fa.

Con nessuna big che si fatta avanti in modo concreto, nella giornata di oggi si aprirà una nuova fase nei rapporti tra il giocatore e il club toscano: la dirigenza viola è pronta ad avviare i colloqui ufficiali per il rinnovo del contratto, con un’offerta che prevede un ingaggio superiore ai 4 milioni netti a stagione – quasi il doppio di quell’ingaggio percepito dal classe 2000 fino a quel momento – e un adeguamento della clausola rescissoria.

L’obiettivo è chiaro: secondo quanto raccolto da La Nazione, trattenere Kean e valorizzarlo come figura centrale del progetto tecnico. Per il club si tratterebbe di un investimento importante, ma anche di un segnale forte in vista della prossima stagione.