Per Gianluigi Donnarumma il futuro è ancora un capitolo aperto. La trattativa col PSG è in stallo e intanto arriva l’offerta da 40 milioni.

Ha appena vinto tutto. Campionato francese, Champions League, una stagione da incorniciare per il Paris Saint-Germain. Eppure, paradossalmente, proprio ora che ha toccato il vertice, Gianluigi Donnarumma si trova davanti a un bivio.

Il suo contratto con il club parigino è in scadenza e, nonostante i titoli alzati al cielo, il rinnovo ancora non si vede. Le parti si parlano, certo, ma senza reale urgenza. E questo, nel mondo del calcio, è sempre un segnale.

Ecco chi prende Donnarumma con 40 milioni sul tavolo

Il portiere della Nazionale italiana ha dimostrato di saper reggere la pressione, di saper vincere e di poter essere decisivo nei momenti chiave. Però, da settimane, attorno al suo nome tornano a girare voci sempre più insistenti. Il fatto che il prolungamento con il PSG non sia ancora stato formalizzato alimenta il sospetto che la sua volontà, in fondo, sia un’altra: cambiare aria. Magari tornare a casa, come sussurrano da tempo ambienti vicini alla Serie A.

Infatti, l’idea di un rientro in Italia stuzzica. È emersa più volte tra le righe, nei sorrisi e nelle dichiarazioni misurate di chi non vuole sbilanciarsi. Alcuni club italiani ci hanno pensato, anche se le cifre dell’operazione non sono banali. Per Donnarumma servono almeno 40 milioni di euro: tanti, forse troppi per certe società di casa nostra. Ma non per tutti.

In queste ore, però, la pista più concreta arriva da fuori. E non da un campionato qualunque. Parliamo della Premier League, dove l’interesse nei confronti di Donnarumma non è una novità, ma oggi sta assumendo contorni molto più definiti. Dall’Inghilterra rimbalza con forza un nome: il Chelsea. I Blues, reduci da stagioni complicate tra cambi in panchina e risultati altalenanti, cercano un portiere affidabile su cui rifondare. E Donnarumma, per età ed esperienza, è il profilo perfetto.

Non è un caso che più volte, in privato, il portiere abbia manifestato ai suoi agenti il desiderio di giocare in Premier. Lo affascina, lo stimola. È un campionato dove il ruolo del portiere viene esaltato, dove ogni partita è uno scontro ad altissimo livello. E allora, i 40 milioni che il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo potrebbero davvero fare la differenza.

Il PSG riflette, Donnarumma aspetta. Ma la sensazione, sempre più netta, è che la sua avventura in Francia stia per chiudersi. Non per mancanza di successi, ma per una semplice, naturale voglia di rimettersi in gioco. E forse, per lui, il momento è adesso.