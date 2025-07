Un passo decisivo nel mercato: la trattativa si chiude e si apre un nuovo capitolo per il futuro di Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic a quindici giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato resta ancora uno dei punti interrogativi che più attanagliano la Juventus. Senza alcun rinnovo, o abbassamento sull’ingaggio, l’attaccante serbo sembra ormai vicino all’addio. Non rientrando più nei piani tecnici della Juventus, anche alla luce dell’arrivo a parametro zero di Jonathan David e della possibile conferma in prestito di Kolo Muani, Vlahovic potrebbe lasciare il club già in estate per una nuova destinazione.

Nonostante la sensazione fosse che il serbo volesse andare in scadenza con la Vecchia Signora – il contratto scadrà nel 2026 – secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Vlahovic avrebbe invece richiesto la rescissione al club torinese. Con la conclusione anticipata del contratto, l’attaccante potrebbe essere libero di trovare una nuova squadra.

Al momento, però, nessun club si è realmente fatto avanti. Sul giocatore sono stati effettuati sondaggi esplorativi da alcuni club del campionato turco, o dall’Arabia Saudita, destinazioni rifiutate dallo stesso centravanti, che invece preferirebbe rimanere in Europa. Ma in caso di rescissione anticipata del contratto si aprirebbero nuovi scenari sul destino del centravanti della Nazionale serba.

In Italia sono tre i club che stanno valutando con attenzione il profilo dell’ex Fiorentina: Milan, Inter e Napoli. Tra queste, è il Milan a mostrare il maggiore interesse per il numero 9 bianconero. Un fattore chiave è rappresentato dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico che conosce bene Dusan Vlahovic, avendolo già allenato durante la sua esperienza alla Juventus.

Il club rossonero è attivamente alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e l’eventuale arrivo del centravanti serbo potrebbe rappresentare una soluzione interessante, anche per la sintonia già esistente con Allegri, che ne apprezza caratteristiche e mentalità.

Vlahovic-Milan, spunta un indizio che fa sognare i tifosi

Sebbene il Milan abbia mostrato un forte interesse per il serbo, la società sta valutando anche altri profili, e soprattutto non sarebbe disposto a sobbarcarsi l’ingaggio richiesto dallo stesso attaccante – attualmente Vlahovic fissato attorno ai 12 milioni di euro netti alla Juventus.

L’ipotesi di vedere Dusan Vlahovic con la maglia del Milan prende sempre più piede e sta facendo impazzire il mondo delle scommesse. Le quote stanno subendo un vero e proprio tracollo: su Lottomatica si tocca quota 1.60, mentre Snai resta più prudente con un 2.50.

Le quotazioni basse potrebbero suggerire un indizio importante: si potrebbe iniziare seriamente a credere che il passaggio del bomber serbo in rossonero non sia più solo una suggestione, ma un’opzione concreta.

Per la Juventus, il ciclo dell’attaccante sembra ormai al termine, e il Milan potrebbe rappresentare un nuovo inizio, un ambiente dove ritrovare smalto e centralità. Alla fine, un’operazione del genere potrebbe risultare vantaggiosa per tutti: per il giocatore, per il club rossonero e anche per la Vecchia Signora, che potrebbe aprire un nuovo capitolo.