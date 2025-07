La ricchissima proposta arrivata dall’Arabia Saudita ha ormai convinto il giocatore: per l’addio alla Juventus è questione di ore.

I tifosi della Juventus sperano di veder arrivare alla Continassa anche altri colpi importanti dopo quello di Jonathan David. Al tempo stesso il popolo bianconero si augura che non venga venduto nessuno dei pezzi pregiati della rosa, a cominciare da Kenan Yildiz. La Juve è pronta a blindare il gioiello turco: si parla di un rinnovo di contratto ormai molto vicino, con prolungamento fino al 2030 e un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione che salirà progressivamente negli anni fino a raggiungere il tetto salariale.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che delude non poco la tifoseria juventina. I rumors fanno chiaramente capire che ormai il giocatore ha preso la sua decisione: non ci sarà la Juventus nel suo futuro. La proposta arrivata dall’Arabia Saudita è troppo ghiotta per poter essere rifiutata: non c’è ancora la fumata bianca ma l’impressione è che la firma sia molto vicina.

Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha ricevuto un’offerta da capogiro dal NEOM, il club appena neopromosso nella Saudi Pro League che coltiva grandi ambizioni e ha come obiettivo quello di lottare subito per i primi posti. Non a caso nei giorni scorsi il NEOM ha messo a segno dei colpi di grande spessore, tra cui Alexandre Lacazette, e ha scelto di affidare la panchina all’ex PSG Christophe Galtier.

Addio alla Juve, se ne va in Arabia: offerta super

Ora il club saudita ha messo nel mirino il 32enne svizzero: l’idea è quella di proporgli uno stipendio super e consegnargli le chiavi del centrocampo. Xhaka è ovviamente tentato dalla proposta faraonica del NEOM: l’ex Arsenal preferirebbe rimanere in Europa ma di fronte a un’offerta del genere una riflessione è d’obbligo.

L’eventuale sbarco di Xhaka nella Saudi Pro League sarebbe una vera e propria beffa per la Juventus. Negli ultimi giorni, infatti, i bianconeri avevano deciso di puntare sull’esperto centrocampista svizzero per innalzare il livello della mediana, sia dal punto di vista qualitativo che in termini di esperienza. La Juve pareva ormai aver sorpassato il Milan nella corsa all’ex calciatore dei Gunners ma la maxi offerta del NEOM rischia di far saltare i piani di Comolli.

Xhaka ha giocato le ultime due stagioni con il Bayer Leverkusen indossando anche la fascia da capitano: 99 presenze e 6 gol finora con le ‘Aspirine’, con cui è riuscito a vincere una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania.