La Juventus investe 27 milioni per un talento dalla Serie A: Igor Tudor pronto ad accogliere il suo pupillo

La Juventus si prepara a muovere nuovi passi sul mercato: la possibile cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona potrebbe sbloccare un’operazione importante in entrata, fortemente voluta da Igor Tudor per rinforzare le fasce difensive.

In queste ore la dirigenza bianconera è al lavoro per snellire una rosa numericamente sovraccarica e alleggerire il monte ingaggi. Tra esuberi e giocatori in uscita – da Vlahovic a Nico Gonzalez, passando per Douglas Luiz e Weah – il focus resta sulla necessità di vendere prima di poter investire in nuovi acquisti.

Uno dei nomi in uscita dalla Vecchia Signora è anche quello di Alberto Costa, terzino destro arrivato a gennaio per circa 13 milioni dal Vitoria Guimaraes. Da Portogallo arrivano novità importanti per il mercato bianconero. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo Sporting Lisbona sarebbe pronto a riportarlo in patria con un’offerta da 20 milioni di euro, cifra che la Juve considera più che interessante.

Il 21enne non è mai rientrato pienamente nei piani della Juventus: il suo impiego è stato limitato, incrementato solo nel finale di campionato e durante il Mondiale per Club. Proprio in quest’ultima competizione ha mostrato il meglio di sé, fornendo due assist contro l’Al Ain. Prestazioni che hanno spinto la dirigenza bianconera a rivalutare con maggiore attenzione l’esterno portoghese, tanto da respingere, qualche settimana fa, l’interesse di Fulham e Brighton, arrivando a considerarlo incedibile.

Tuttavia, la proposta dello Sporting Lisbona sembra invece alquanto allettante per le casse bianconere, che potrebbero registrare solo dopo qualche mese dall’acquisto di Costa una plusvalenza.

Juve, la cessione di Costa finanzia l’arrivo di un pupillo di Tudor

Con l’uscita di Alberto Costa, il club bianconero potrebbe finalmente tentare l’assalto a un profilo che il tecnico croato conosce bene: Nuno Tavares. L’esterno offensivo portoghese, attualmente in forza alla Lazio, ha già lavorato con Tudor all’Olympique Marsiglia. Nonostante sia stato spesso frenato da problemi fisici, in particolare nella scorsa stagione, tra i due è rimasto un forte legame professionale.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 27 milioni di euro per convincere la Lazio a lasciarlo partire. Una cifra che potrebbe far vacillare la società biancoceleste, considerando anche che Tavares non sembra rientrare nei piani tecnici di Maurizio Sarri. La Lazio, tuttavia, si muove con cautela: con il mercato bloccato rischia di perdere un esterno di assoluto livello senza avere pronti eventuali sostituti, e questo potrebbe complicare ulteriormente la situazione per la società di Lotito.