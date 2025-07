Svolta inaspettata per il portiere del PSG e della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma: uno cambiamento improvviso

Jamal Musiala ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta dopo il grave infortunio subito durante la sfida del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain. Il giovane fuoriclasse del Bayern Monaco è stato costretto a lasciare il campo in seguito a un violento scontro con Gianluigi Donnarumma, che ha causato una frattura del perone e danni ai legamenti della caviglia sinistra.

Il gesto del portiere del PSG ha suscitato forti reazioni, anche da parte di alcune figure del club bavarese, ma è stato lo stesso Musiala a stemperare le polemiche con un messaggio di grande maturità. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il talento tedesco si è espresso riguardo all’accaduto e ha voluto chiarire la sua posizione.

Musiala rompe il silenzio dopo l’infortunio: “Non è colpa di nessuno, sono cose che succedono”

Jamal Musiala ha deciso di parlare per la prima volta dopo il brutto infortunio subito durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nella nuova competizione targata FIFA. Il talento tedesco dei bavaresi ha rassicurato tutti attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha voluto ringraziare per l’affetto ricevuto e soprattutto scagionare Gianluigi Donnarumma, coinvolto nell’azione che ha portato al suo stop forzato.

Durante il match, Musiala è stato coinvolto in un duro scontro con il portiere del PSG, riportando una frattura al perone e una lesione ai legamenti della caviglia. L’infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico, a cui il classe 2003 si è sottoposto con esito positivo. Tuttavia, i tempi di recupero saranno lunghi: Musiala non tornerà in campo prima della primavera 2026.

Nonostante le polemiche e le critiche piovute su Donnarumma, anche da parte di alcune figure del Bayern, come Manuel Neuer, Musiala ha voluto spegnere ogni discussione: “Non è colpa di nessuno – ha detto nel suo messaggio – cose del genere possono capitare nel calcio. Adesso il mio obiettivo è recuperare con forza e positività. Tornerò presto“.

Il giovane centrocampista ha concluso il video con parole di gratitudine: “Grazie a tutti per il sostegno, significa davvero tanto per me. È bello vedere come il mondo del calcio riesca a fare squadra nei momenti difficili. L’operazione è andata bene, sono circondato da persone competenti”. Un messaggio di fair play che ha fatto il giro dei social e del web.