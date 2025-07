Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi valuta l’addio e apre a una nuova avventura nel campionato italiano

La storia d’amore tra Geolier e Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, procede a gonfie vele e continua a regalar loro momenti di grande felicità. Recentemente la coppia ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Sardegna, scegliendo questa splendida destinazione come luogo ideale per rilassarsi e godersi qualche giorno di meritato riposo.

Non sono però partiti da soli: con loro c’era anche la famiglia di Chiara, compreso il fratello Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro. La convivenza e la complicità tra il calciatore e il cantante partenopeo sono subito emerse, tanto che sui social sono stati condivisi numerosi scatti e video che immortalano i momenti più belli di questa vacanza in famiglia.

Dalle immagini emerge un’atmosfera di grande intesa, con Davide che sembra particolarmente affiatato con Geolier. Questo legame potrebbe nascondere qualche possibile novità futura? Considerando che il rapper napoletano è un grande tifoso del Napoli, non è escluso che possa influenzare Frattesi nel valutare nuove opportunità, magari proprio in Campania.

Il centrocampista romano, infatti, non ha ancora definito con certezza il suo futuro calcistico, e questa complicità potrebbe aprire nuovi scenari che i tifosi del Napoli potrebbero seguire con interesse.

Inter, Frattesi riflette sul futuro: Napoli alla finestra e un incontro alimenta l’ipotesi partenopea

Nelle ultime settimane l’Inter ha attraversato un periodo particolarmente difficile: la sconfitta in Champions League, l’eliminazione al Mondiale per Club e le tensioni interne allo spogliatoio hanno creato un clima di grande difficoltà e nervosismo all’interno dell’ambiente nerazzurro, soprattutto per il gruppo squadra. I vice campioni d’Europa sono ora alla ricerca della chiave giusta per risanare uno spogliatoio in cui si è creata una crepa profonda, con la speranza che il nuovo tecnico, esperto nelle dinamiche di gruppo, possa riuscirci.

In questo contesto, molti giocatori dell’Inter stanno valutando il proprio futuro, tra cui anche Davide Frattesi. Il destino del centrocampista 25enne è ancora incerto e l’ipotesi di un addio si fa sempre più concreta. La pesante sconfitta subita contro il PSG ha rappresentato un duro colpo per Frattesi, che si è messo in prima linea per scusarsi con i tifosi e esponendosi anche riguardo alle scelte tecniche di Simone Inzaghi, con cui pare ci sia stato un acceso confronto.

Nonostante il tecnico piacentino sia ormai lontano da Milano, non è ancora certo che Frattesi resti all’Inter. Il centrocampista classe 1999, che questa settimana dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una fastidiosa ernia inguinale, è da tempo nel mirino del Napoli. In questo scenario, la presenza e il legame con il noto cantante partenopeo Geolier potrebbero giocare un ruolo importante nelle decisioni future di Frattesi, vicino a vestire la maglia azzurra?