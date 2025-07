Cristian Chivu ha chiesto un rinforzo ben preciso: Marotta e Ausilio sono pronti a spendere 40 milioni di euro per accontentare il tecnico.

Prima gli arrivi di Luis Henrique e Petar Sucic, poi la chiusura dell’affare Bonny, senza dimenticare il riscatto di Zalewski dalla Roma. L’Inter sta pian piano rinnovando la rosa con innesti giovani e di qualità e l’impressione è che almeno uno dei talenti che si sono messi in mostra nel Mondiale per Club – Valentin Carboni e i fratelli Esposito – rimarrà alla corte di Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno chiede però ancora qualche altro sforzo a Marotta e Ausilio. Per avere davvero a disposizione un organico in grado di competere su tutti i fronti c’è bisogno di aggiungere almeno altre due o tre pedine. In particolare l’ex allenatore del Parma vorrebbe un rinforzo di spessore in difesa: l’identikit è quello di un giocatore giovane ma che ha già dimostrato di avere grandissime qualità.

La scelta, stando a quanto riportato da Sportitalia, sembra sia ricaduta su Giovanni Leoni. Nella scorsa stagione il difensore classe 2006 ha giocato le sue migliori partite con il Parma proprio dopo che Chivu si è seduto sulla panchina dei ducali. Non a caso è proprio l’allenatore rumeno ad aver chiesto alla società nerazzurra di fare di tutto per portarlo alla Pinetina.

Lo ha chiesto Chivu, Marotta lo accontenta: pronti 40 milioni

Secondo Sportitalia l’unico giocatore davvero richiesto da Chivu è proprio Giovanni Leoni. Marotta e Ausilio vogliono provare ad accontentare il nuovo tecnico dell’Inter, formulando una proposta economica al Parma anche se non dovessero esserci cessioni a finanziare l’offerta. L’operazione Bonny, che ha consentito all’attaccante francese di trasferirsi dai ducali all’Inter, ha confermato i buoni rapporti tra i due club: un altro aspetto che fa ben sperare i tifosi nerazzurri per l’affare Leoni.

Il Parma ha però fissato un prezzo importante per il suo gioiello e non pare intenzionato a fare sconti: il giovane difensore vale infatti 40 milioni di euro. L’Inter dovrà lanciare il prima possibile l’assalto al giocatore se non vorrà correre il rischio di farsi beffare. Leoni è seguito attentamente anche dal Milan, che vorrebbe regalare ad Allegri un nuovo elemento di prospettiva per ringiovanire e al tempo stesso rafforzare il pacchetto arretrato.

Leoni ha finora collezionato 17 presenze in Serie A con il Parma: il 9 febbraio 2025 ha messo a segno la sua prima rete nella massima serie nel match perso 2-1 sul campo del Cagliari.