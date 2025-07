La Roma di Gasperini è pronta a sbaragliare la concorrenza e a cambiare gli equilibri del mercato dell’Inter

La Roma si muove con cautela ma determinazione sul mercato estivo, pronta a rinforzare l’organico in vista della nuova stagione. Nonostante le limitazioni imposte dal fair play finanziario, il club giallorosso lavora per consegnare a Gianpiero Gasperini una squadra competitiva. Tuttavia, il nuovo corso targato Gasperini – che avrà inizio ufficialmente oggi con il raduno a Trigoria – comincerà ancora senza alcun acquisto: sono diversi i profili in via di valutazione, ma ancora nessuno di essi è approdato ancora nella Capitale.

Sul fronte difensivo, invece, la pista più calda resta quella che porta a Wesley, terzino destro del Flamengo, e che la società punta a chiudere nei prossimi giorni. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta, ma resta da colmare una differenza di 5 milioni tra l’offerta della Roma, di 20 milioni, e la richiesta del club brasiliano, di 25. Nonostante le difficoltà, la società capitolina appare intenzionata a insistere, convinta che il giovane esterno possa offrire una soluzione definitiva a una delle zone di campo più problematiche degli ultimi anni.

Più complicata, al momento, la situazione in mezzo al campo. Richard Rios del Palmeiras è il profilo individuato per aggiungere fisicità e dinamismo alla mediana: un centrocampista capace di spezzare il gioco avversario e dare equilibrio alla manovra, perfetto per gli schemi di Gasperini. Tuttavia, la valutazione da 30 milioni fissata dal club brasiliano rappresenta un ostacolo significativo.

Per questo motivo, la Roma continua a monitorare anche soluzioni alternative, tra cui spicca il nome di El Aynaoui del Lens, centrocampista più abbordabile dal punto di vista economico e comunque ritenuto adatto a rinforzare il reparto.

Anche sul fronte offensivo la dirigenza giallorossa è al lavoro. Nei taccuini della Roma è finito un nome particolarmente caro a Gasperini, che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta. Si tratta di un obiettivo che potrebbe scombinare i piani dell’Inter, anch’essa interessata all’attaccante. La domanda ora è lecita: la Roma riuscirà a beffare i nerazzurri nella corsa a uno dei centravanti più ambiti del momento?

Roma su Hojlund, sorpasso sull’Inter? Gasperini spinge per il ritorno

Uno dei nomi più ambiti sul mercato è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, oggi al Manchester United, resta un vecchio pallino di Gian Piero Gasperini, che lo aveva lanciato ai tempi dell’Atalanta e che ora sogna di riabbracciarlo nella Capitale.

Ma la notizia che ha fatto rumore riguarda il sorpasso sulla concorrenza, in particolare sull’Inter. Il club nerazzurro, infatti, aveva messo Hojlund nel mirino già da qualche tempo, considerandolo un obiettivo strategico per ringiovanire il reparto offensivo. Se la Roma dovesse riuscire a riportarlo in Serie A, anche solo in prestito, si tratterebbe di un duro colpo per i nerazzurri.

L’affare resta complicato, soprattutto per i costi: la valutazione di Hojlund si aggira intorno ai 45 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe un peso eccessivo per le casse giallorosse. Proprio per questo, la Roma starebbe valutando la possibilità di intavolare una trattativa sulla base di un prestito, unica formula al momento sostenibile per il club capitolino.

Il mercato è ancora lungo, ma l’Inter dovrà cominciare a fare i conti con il rischio concreto di veder sfumare uno dei suoi obiettivi, complice l’inserimento deciso della Roma nella corsa all’attaccante.