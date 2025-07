Quanto accaduto nelle ultime ore ha spaventato tantissimi tifosi: purtroppo, a quanto pare, è tutto tristemente vero.

La Serie A è un campionato non soltanto straordinariamente competitivo, ma anche enormemente seguito. Sono veramente tanti gli accesi sostenitori del massimo campionato italiano di calcio, quindi è davvero una delle competizioni più apprezzate e seguite in senso lato.

Purtroppo, però, anche in Serie A possono accadere delle vicende che inevitabilmente tendono a fare preoccupare davvero chiunque abbia qualcosa a che fare direttamente o indirettamente con i grandi protagonisti del calcio italiano.

Proprio per questo, all’interno di questo articolo abbiamo deciso di parlarvi stavolta di quanto accaduto a uno di loro, essendo purtroppo ricoverato in ospedale in queste ore. Dopo che è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del club per cui lavora e che lo sostiene, infatti, non ci sono più dubbi sulle sue condizioni di salute.

Paura in Serie A: ricoverato in ospedale

L’Atalanta ha comunicato che Ivan Juric, allenatore della squadra nerazzurra, è stato sottoposto nei giorni scorsi a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Come specificato nel comunicato ufficiale, il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni.

Stiamo facendo riferimento a una situazione che purtroppo può capitare. Per fortuna, però, è un problema di salute ampiamente risolvibile. Non qualcosa, dunque, che può arrecare danno anche in ottica futura. Il tecnico dell’Atalanta dovrebbe quindi tornare a lavorare nella sua nuova esperienza nel calcio italiano già nei prossimi giorni e settimane. Ricordiamo che ha preso il posto di Gianpiero Gasperini, tecnico straordinario passato alla Roma e che a Bergamo ha ottenuto risultati strepitosi, complesa la conquista dell’Europa League sugli invincibili del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, nel frattempo trasferitosi al Real Madrid.

Adesso, però, non è più tempo di pensare al passato. Per quanto felice, per quanto soddisfacente possa essere stato. Viene il momento di riflettere solamente sul presente e sul futuro, che sarà guidato in panchina da Ivan Juric. Malgrado quest’ultima disavventura, il tecnico ex Torino e Roma è pronto certamente a raggiungere i traguardi migliori attraverso una rosa che ogni anno ha dimostrato di poter competere su tutti i fronti in Italia ed Europa.