Thuram e Juve al centro del mercato: l’attaccante francese ha fatto chiarezza e ha preso una decisione sul suo futuro

L’Inter si prepara a voltare pagina dopo una stagione intensa e conclusa con l’amarezza della sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain e dell’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense, altro insuccesso che ha provocato diverse tensioni nello spogliatoio nerazzurro. Il ritiro ufficiale scatterà il 26 luglio e il nuovo ciclo targato Cristian Chivu dovrà subito affrontare alcune questioni delicate, sia tecniche che legate alla questione gruppo.

I recenti attriti tra il capitano interista Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu avevano fatto tremare l’ambiente nerazzurro, ma la situazione sembra essere rientrata. Ora i giocatori sono in vacanza e avranno ancora qualche giorno prima di rientrare in sede e cominciare ufficialmente la sua stagione.

In questo scenario, il centrocampista turco, finito al centro di voci di mercato e interessamenti esteri, pare destinato a restare a Milano almeno per un’altra stagione, con il Galatasaray lontano dalle richieste economiche dell’Inter, che valutano il mediano per cifre non inferiori a 25-30 milioni di euro. Tuttavia, non è solo il futuro di Calhanoglu a restare in bilico: anche il destino di Marcus Thuram è tutto da definire.

Il futuro di Thuram agita Inter e Juve: l’attaccante ha scelto

Nel pieno della frattura interna, anche Marcus Thuram era finito al centro di alcune tensioni post-Fluminense – come dimostrato dal discusso “like” a un post di Calhanoglu – ma ha poi chiarito la propria posizione all’interno dello spogliatoio, allontanando le voci su un possibile addio, alimentate soprattutto dal forte interesse della Juventus.

La Vecchia Signora aveva messo da qualche tempo nel mirino l’attaccante francese per rinforzare l’attacco, ma l’operazione è sfumata ancora prima di decollare. I bianconeri, che puntano con insistenza anche su Victor Osimhen – attualmente bloccato dalla lunga trattativa con il Galatasaray -, avevano sondato il terreno per l’attaccante francese dell’Inter nelle scorse settimane.

Tuttavia, l’Inter non ha intenzione di cedere il centravanti della Nazionale francese, tanto che la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a valutare un possibile prolungamento di contratto. La clausola da 90 milioni è decaduta nei giorni scorsi, e la proprietà Oaktree prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione solo in presenza di un’offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata per qualsiasi club italiano, Juventus compresa.

A rafforzare la posizione dell’Inter è stato anche il rifiuto diretto di Thuram alla proposta bianconera. Come riportato dall’ex giornalista Paolo Maroni su X, il francese avrebbe declinato la corte juventina, preferendo restare a Milano. Dopo aver chiarito le recenti tensioni con Lautaro Martinez, il numero 9 nerazzurro è pronto a rilanciarsi con la maglia dell’Inter nella nuova stagione.