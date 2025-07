Il Milan studia il colpo clamoroso di mercato: la Juventus apre alla cessione dell’attaccante Dusan Vlahovic

Il calciomercato estivo si sta scaldando, e tra i nomi più discussi c’è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo al centro di diverse voci di mercato. Con la stagione ormai alle porte, molti club sono alla ricerca di rinforzi in attacco, e il suo profilo rimane di grande interesse, anche se al momento non si registrano sviluppi concreti. Le trattative sono ancora in una fase preliminare e il futuro del giocatore resta avvolto nel mistero, in attesa di possibili novità nelle prossime settimane.

La partenza dalla Juventus apre diversi scenari per il futuro del centravanti ex Fiorentina, che ha rifiutato categoricamente destinazioni come l’Arabia Saudita o la Turchia per restare in Europa, nel calcio che conta. In Italia, il Milan è la squadra che ha mostrato maggiore interesse per Vlahovic: la società rossonera è pronta a cogliere l’opportunità di ingaggiare un attaccante di grande talento e potenziale, qualora si aprissero le condizioni giuste per un trasferimento.

Vlahovic e il Milan: l’affare possibile solo con una svolta economica

Sul fronte del mercato, emergono dettagli importanti sulla possibile trattativa tra Milan e Juventus per Vlahovic. Secondo Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, il Milan segue con attenzione la situazione del centravanti bianconero, ma resta molto prudente. L’interesse esiste, ma l’operazione può andare avanti solo se l’attaccante accetta di rivedere significativamente il proprio ingaggio, attualmente intorno ai 12 milioni netti a stagione.

Pellegatti ha dichiarato a TMW Radio: “Vlahovic? Si continua a parlare di lui. Potrebbe essere l’opportunità di fine agosto, dice qualcuno, ma se non accetta di dimezzare il suo stipendio non si farà. Al momento dal Milan fanno sapere di no. La mia paura è che con l’attesa dell’opportunità, se questa non viene che cosa fai?”. La questione economica, quindi, rappresenta l’elemento chiave che potrebbe decidere le sorti dell’affare.

Dal canto suo, la Juventus vuole gestire con attenzione la cessione dell’attaccante, sia per motivi finanziari sia per cercare un equilibrio in rosa. Il contratto di Vlahovic scade nel 2026, e questo lascia aperte diverse possibilità, la Vecchia Signora ha come obiettivo alleggerire il monte ingaggi e generare liquidità.

Il Milan, però, vorrebbe un affare meno pesante dal punto di vista economico: l’attaccante potrebbe arrivare a parametro zero, o a prezzo di saldo, ma il nodo da sciogliere riguarda sempre il consistente ingaggio, che il giocatore, nel caso in cui dovesse approdare a Milano, è chiamato a tagliare. Al momento l’affare rimane in standby in attesa di una svolta sul fronte stipendio, che potrebbe arrivare al termine di questa sessione di mercato, nel caso in cui Vlahovic non avesse trovato una nuova destinazione.