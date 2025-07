L’Inter è vicina a mettere a segno un altro grosso colpo ‘alla Calhanoglu’: i tifosi milanisti sono senza parole.

L’Inter attende ancora di definire con chiarezza la situazione che riguarda Hakan Calhanoglu. Il presidente Beppe Marotta è stato molto chiaro: “Calhanoglu? È un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima“, ha detto il numero uno nerazzurro a margine dell’assemblea di Lega. Tuttavia non è un segreto che il centrocampista turco spinge per lasciare la Pinetina: il Galatasaray è pronto a offrirgli un ricco contratto da 10 milioni di euro a stagione.

L’Inter però fa muro e chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino di Calhanoglu: soldi che finora il club di Istanbul ha fatto capire di non voler spendere. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra si muove sul mercato con l’obiettivo di farsi trovare pronta per qualsiasi scenario. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che l’obiettivo primario di Marotta e Ausilio sia quello di regalare a Cristian Chivu un trequartista di livello internazionale, così da permettere al tecnico rumeno di poter scegliere tra più soluzioni.

Il club di Viale della Liberazione ha messo gli occhi su un ex Milan che potrebbe fare proprio come Calhanoglu, ovvero ‘tradire’ i colori rossoneri per cominciare una nuova avventura con la maglia nerazzurra. Stando a quanto riportato da Fichajes.net la probabilità che Brahim Diaz lasci il Real Madrid sta aumentando di giorno in giorno.

Come Calhanoglu: tanti saluti al Milan, se ne va all’Inter

Il 25enne ha collezionato 39 presenze con i Blancos nella scorsa stagione ma il suo minutaggio è decisamente sceso rispetto al passato. Arda Güler sta ottenendo sempre più consensi nel ruolo di regista: in più il club del presidente Florentino Perez ha perfezionato l’acquisto di Franco Mastantuono, giovane talento argentino per il quale i Galacticos hanno sborsato oltre 60 milioni di euro.

Con un investimento così significativo l’argentino non può che essere un giocatore chiave: secondo il quotidiano spagnolo AS non c’è più spazio per Brahim Diaz, che ha già dato mandato al suo agente di valutare ogni proposta già in questo calciomercato estivo.

L’Inter può davvero provarci: Cristian Chivu apprezza moltissimo il fantasista di Malaga e gradirebbe tanto il suo arrivo. Il Real Madrid potrebbe accettare di lasciarlo partire per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro: una cifra che i nerazzurri sembrano disposti a spendere per assicurarsi un trequartista di grande livello come Brahim Diaz.