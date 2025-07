Dusan Vlahovic porta a scontrarsi Juventus e Inter: opposti interessi si affrontano e coinvolgono anche altri calciatori

Affari insieme sì, alleati mai. Juventus e Inter si trovano dalla parte opposta della barricata e non può essere altrimenti per due società che hanno l’obiettivo in comune: vincere. Se ci riescono i nerazzurri, non possono farlo i bianconeri e viceversa ed allora lo scontro è nell’ordine delle cose.

Lo è soprattutto quando i piani di una squadra vanno a scontrarsi con quelli dell’altra. È proprio quello che sta accadendo con Dusan Vlahovic: la Juventus vuole cederlo al più presto, incassando anche meno del valore di mercato del calciatore, pur di liberarsi dei 12 milioni di euro d’ingaggio l’anno e non tenerlo in squadra fuori dal progetto tecnico di Tudor. L’Inter, al contrario, lo vorrebbe in squadra, ma soltanto a parametro zero, spingendo così il giocatore ad attendere dodici mesi, praticamente da separato in casa, prima di vestire nerazzurro.

Due posizioni diametralmente opposte che mettono Juve e Inter una contro l’altra e che potrebbe accendere uno scontro sul mercato che va anche oltre il calciatore serbo e che riguarda almeno altri due profili per un’estate che potrebbe essere incendiata proprio dalla rivalità tra bianconero e nerazzurri.

Vlahovic e non solo: si accende lo scontro Juve-Inter

Dusan Vlahovic a fare da scintilla per lo scontro tra Inter e Juventus, uno scontro che però si allarga anche ad altri nomi caldi del mercato. Nomi come Davide Frattesi: il centrocampista era pronto a cambiare maglia con la Juventus che ha allacciato i contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità di un trasferimento.

Peccato che l’Inter con Chivu abbia cambiato i piani: niente più cessione e anzi trattativa per il rinnovo di contratto con l’obiettivo di ridare centralità al calciatore nel centrocampista nerazzurro. Poi c’è Lookman: corteggiato dalla Juventus, sembra ora destinato all’Inter anche se c’è da vincere la resistenza dell’Atalanta e trovare un’intesa economica, al momento non semplice. Non dovesse andare in porto l’affare, ecco che il piano B porterebbe proprio in bianconero: Nico Gonzalez è l’alternativa per la squadra di Chivu.

La Juventus vuole cedere l’ex Fiorentina ed aspetta un’offerta da 30 milioni di euro a salire. Peccato che l’intenzione bianconera sia cederlo all’estero e non certo ad una diretta concorrente quale sarebbe l’Inter. Insomma, tutto lascia pensare che tra bianconeri e nerazzurri non sarà affatto un’estate all’insegna della pace.