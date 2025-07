In uno scenario in cui l’Inter si sta muovendo forsennatamente sul mercato è arrivata la firma improvvisa dopo un blitz in sede. Il colpo è tanto inatteso quando fondamentale…

La nascita della squadra U23, il cui debutto è previsto in Serie C nella prossima stagione, rappresenta il cuore di questo progetto. In un contesto dove tra un talento e l’altro spiccano profili consolidati della prima squadra o in rampa di lancio come Francesco Pio Esposito, l’Inter dimostra di voler garantire continuità, sostegno e un trampolino di lancio concreto per il ricambio generazionale. Mentre il futuro dell’azzurro inizia a decollare – già al centro delle attenzioni di tifosi e addetti ai lavori – i vertici nerazzurri coltivano talenti con percorsi mirati, inserendoli in un contesto in cui il passaggio tra Primavera e professionismo è accompagnato da una struttura stabile.

Sul fronte rosa, la società può permettersi serenità. Nicolò Barella, protagonista e centrocampista affermato, resta oggetto di corteggiamento da parte di club milionari come il Real Madrid, ma l’Inter ha scelto di blindarlo con nuovi accordi e fiducia. Simultaneamente, Hakan Calhanoglu ha visto sfumare l’ipotesi Galatasaray, che l’aveva inizialmente sedotto, ma ha poi ritirato l’offerta. La politica societaria è dunque chiara: promuovere i talenti interni, affiancarli a riferimenti tecnici e umani tra gli Over, garantire un percorso di crescita e misurazione in un campionato professionistico, e allo stesso tempo difendere i pezzi pregiati del presente. Una triade che promette equilibrio tra sviluppo e competitività, capace di alimentare entusiasmo tra tifosi e fissare solide basi per un futuro duraturo sia dal punto di vista sportivo che economico.

Riccardo Melgrati, nuovo volto per la porta dell’Inter U23

Con la squadra pronta a vivere la sua prima stagione in Serie C, l’Inter U23 sta ultimando alcune pedine fondamentali nel comparto Over, indispensabili per dare equilibrio al gruppo. Ieri è stato definito l’arrivo di Riccardo Melgrati, portiere di 31 anni, che ha firmato il contratto presso la sede di Viale della Liberazione. Nel corso degli ultimi giorni, Melgrati ha svolto anche il primo allenamento agli ordini di Stefano Vecchi, preparandosi ad essere il punto di riferimento tra i pali. L’estremo difensore, libero dopo l’esperienza alla SPAL, porta in dote il bagaglio di anni di professionismo, tante presenze in Serie B e visibilità, caratteristiche fondamentali per guidare una squadra giovane.

La sua presenza nella rosa non è casuale. La direzione tecnica ha deciso di affidarsi a una figura esperta e affidabile, capace di gestire la pressione, dialogare con un certo carisma e lanciarsi in giocate decisive. Melgrati garantisce leadership, esperienza e capacità di lettura del gioco, ideali per stabilire equilibri tra i più giovani e rendere solidi i meccanismi difensivi.