Colpo a sorpresa della Juve: il giocatore cambia sponda dopo l’esperienza con il Napoli, accelerata decisiva nelle prossime ore

Il comparto offensivo non è l’unico reparto che la Juventus dovrà potenziare, in particolare al Mondiale per Club sono emerse numerose problematiche soprattutto nella retroguardia. La linea difensiva andrà necessariamente rafforzata in vista dell’inizio della prossima stagione per limitare le lacune del reparto arretrato. È anche vero che la dirigenza della Vecchia Signora dovrà accumulare un tesoretto tale – dalla cessione degli esuberi – per poi intervenire sul mercato e reinvestirli su un top player.

Sui taccuini della dirigenza bianconera è finito una vecchia conoscenza della Serie A, e in particolare del Napoli. Un difensore di altissimo livello – già sondato in passato dalla stessa Juventus – che data la sua esperienza potrebbe essere un prezioso innesto per completare il pacchetto arretrato.

Dal Napoli alla Juve, i bianconeri studiano il colpo

Damien Comolli e il neo direttore tecnico, Francoise Modesto, avrebbero individuato in Kim Min-jae il profilo più adeguato per la difesa da regalare a Igor Tudor. Il centrale sudcoreano ha vestito la maglia del Napoli per una sola stagione, nell’annata in cui il club partenopeo ha vinto il terzo scudetto della sua storia, prima di essere ceduto al Bayern Monaco, club in cui milita attualmente. L’interesse da parte della Juventus potrebbe essere una vera beffa per gli azzurri.

Secondo quanto raccolto da portale tedesco TZ, il classe 1996 è finito ai margini del progetto tecnico dei bavaresi, che dal canto loro considerano cedibile. L’apertura del Bayern Monaco alla cessione del giocatore cambia gli equilibri del futuro del difensore coreano, che potrebbe lasciare la Bundesliga per fare ritorno in Serie A, la cui valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’aspetto interessante per la dirigenza bianconera è la possibilità di potersi assicurare il difensore anche con formule alternative al trasferimento a titolo definitivo.

Il prestito potrebbe essere una formula vantaggiosa per la Juventus, che potrebbe accalappiarsi il difensore senza un esborso economico eccessivo. La società ti Torino osserva con attenzione l’evolversi della situazione e non è escluso che, nei prossimi giorni, possa muovere passi concreti per portare avanti una trattativa.

Kim, soprannominato The Monster, è un difensore centrale moderno, noto per forza fisica, aggressività e lettura del gioco. Solido nei contrasti e dominante nel gioco aereo, unisce potenza e agilità, sorprendendo anche per le sue doti atletiche, oltre che fisiche.