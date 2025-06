Thiago Motta è pronto a fare il suo rientro in Serie A dopo l’esonero dalla Juventus: proprio i bianconeri possono fornirgli un assist.

Thiago Motta non si immaginava di certo di terminare con un esonero la sua prima avventura da tecnico in un grande club. La scorsa estate le premesse per fare bene c’erano tutte: l’ottimo campionato con il Bologna, condotto fino al quinto posto e a una storica qualificazione in Champions, ma anche l’ambizione della Juve di tornare a primeggiare con un calciomercato a dir poco roboante.

Invece, come noto, le cose sono andate in maniera diversa. Motta non è mai riuscito a dare un’identità precisa alla squadra, mancando progressivamente tutti gli obiettivi: dalla Supercoppa Italiana alla Champions League, fino ad arrivare alla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli e alle due batoste in campionato contro Atalanta e Fiorentina.

Proprio il 3-0 di Firenze ha segnato il destino di Motta, sostituito poi da Igor Tudor alla guida dei bianconeri. Nonostante l’esonero il tecnico è comunque già pronto a rimettersi in gioco: nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato al Milan, prima che la proprietà rossonera decidesse di virare con decisione su Massimiliano Allegri e ufficializzare il ritorno dell’allenatore livornese a Milanello dopo più di 11 anni.

Torna Thiago Motta: accordo vicino, cosa manca

L’idea Milan è quindi sfumata ma ci sono buone possibilità che Thiago Motta continui ad allenare in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che l’ex allenatore della Juventus sia uno dei nomi sondati dalla Fiorentina per il dopo Palladino. Dopo l’addio del tecnico campano, dimessosi il 30 maggio per divergenze con la società, i viola potrebbero davvero puntare su Motta: tuttavia serve prima che tutti i pezzi del puzzle vadano al loro posto.

In primis Thiago Motta deve trovare un accordo con la Juventus per risolvere il contratto che ancora lo lega ai bianconeri. Nell’estate 2024 l’ex allenatore del Bologna firmò con la Vecchia Signora un’intesa triennale da cinque milioni di euro netti a stagione. Serve quindi trovare una soluzione con i bianconeri per fare in modo che Motta possa davvero sedere sulla panchina dei rivali di sempre della Juve.

Stando a ciò che trapela nelle ultime ore la pista Motta sembra quella giusta per la Fiorentina. I viola tengono comunque aperte anche altre porte: la principale alternativa risponde al nome di Maurizio Sarri, cercato anche dalla Lazio.