La serata scudetto rischia di prendere una brutta piega: lo sfogo sui social è durissimo, i tifosi sono rimasti senza parole.

Ancora poche ore e la Serie A 2024/2025 avrà un vincitore. Napoli e Inter, in realtà, hanno ancora una remota possibilità di arrivare a pari punti e giocarsi il titolo allo spareggio: i partenopei dovrebbero perdere in casa con il Cagliari mentre i nerazzurri non dovrebbero andare oltre il pareggio a Como. La probabilità che ciò si verifichi è davvero molto bassa: tutto lascia pensare che stasera una tra Napoli e Inter festeggerà lo scudetto.

Per il club del presidente De Laurentiis si tratterebbe del quarto trionfo nella propria storia, il secondo negli ultimi tre anni. L’Inter, invece, crede ancora nel clamoroso sorpasso al fotofinish che le consentirebbe di mantenere il tricolore sul petto e mettere in bacheca il suo 21esimo titolo. La tifoseria partenopea, pur facendo fede all’immancabile scaramanzia, ha già pronta la festa scudetto: quella nerazzurra preferisce attendere in silenzio, nella speranza di poter esplodere di gioia proprio negli ultimi 90′.

Tuttavia proprio in queste ore uno sfogo sui social rischia di macchiare la possibile festa del Napoli. Tiberio Ancora, il personal trainer fortemente voluto da Antonio Conte per questa avventura, ha condiviso sui social un pensiero molto duro nei confronti di quelli che definisce “pseudo personaggi“, colpevoli di aver creato “un ambiente difficile e ostile“.

“Caproni e ignoranti”: parole durissime, festa rovinata

Ma non è tutto: Tiberio Ancora attacca ancora più pesantemente questi individui, che a suo dire sarebbero “caproni e ignoranti“. Nel suo sfogo social il personal trainer spiega di voler fare una riflessione su tutta la “cattiveria e invidia” che si sarebbe manifestata in questi mesi per sminuire il lavoro di società, staff e squadra.

Probabilmente il personal trainer riprende un po’ quanto già affermato da Antonio Conte, che ha più volte puntato il dito sulle (troppe) critiche rivolte a una squadra che l’anno scorso ha concluso al decimo posto e quest’anno, tra mille difficoltà, è ormai vicinissima allo scudetto.

“Vorrei ricordare a tutti questi ‘pseudo-personaggi’ che il successo e il talento di altri non devono essere oggetto di critica e invidia, ma di ammirazione e rispetto – aggiunge Ancora – Imparate a vivere, caproni e ignoranti, se volete migliorare e non rimanere dei mediocri per il resto della vostra vita“. Il personal trainer ha quindi pensato fosse questo il momento giusto per togliersi un sassolino dalla scarpa.