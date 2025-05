Il cambio del regolamento ha completamente spiazzato tutti i tifosi italiani: ora la Serie A è davvero stravolta, scudetto all’Inter.

Mancano solo poche ore ai match di Napoli e Inter che decideranno chi tra le due squadre potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Italia. I partenopei hanno un punto di vantaggio e sono attesi dalla sfida del Maradona contro il Cagliari già salvo; l’Inter deve per forza vincere a Como – altra squadra che non ha più niente da chiedere al campionato – e sperare in un passo falso degli uomini di Conte.

Il Napoli parte quindi favorito ma si sa che nel calcio l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Non è nemmeno da escludere l’ipotesi spareggio: se gli azzurri dovessero perdere contro il Cagliari e l’Inter non riuscisse ad andare oltre il pareggio a Como si renderebbe necessario lo scontro tra le due contendenti per decidere l’assegnazione del tricolore.

La possibilità di arrivare allo spareggio è chiaramente molto remota. Di sicuro l’Inter la eviterebbe volentieri: la data decisa per questa ipotetica sfida è il 26 maggio, cinque giorni prima della finale di Champions che vedrà i nerazzurri giocarsi il titolo di Campioni d’Europa con il Paris Saint-Germain. Proprio su questo aspetto è intervenuto il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, lanciando una proposta destinata a far discutere.

Inter campione d’Italia: svolta clamorosa, tutto deciso

Secondo Simonelli è giusto mantenere l’idea dello spareggio in caso due squadre arrivino a fine campionato a pari punti. Solo in un caso, però, il presidente della Serie A riterrebbe più corretto applicare l’antico metodo della classifica avulsa: se una delle due squadre coinvolte è anche in una finale europea lo spareggio non si dovrebbe giocare.

“Lo spareggio è il massimo della sportività, perché assegnare un campionato durato 38 giornate con grandi sacrifici delle squadre per la differenza reti non è di certo il massimo. Quando si è deciso di introdurlo è stata una scelta bella“, le parole di Simonelli, che però si sofferma su quanto accaduto in questa stagione.

“Metterei una regola. Se una delle due squadre coinvolte nello spareggio è finalista in Champions League, allora si torna alla vecchia regola della classifica avulsa o della differenza reti“, ha aggiunto il presidente della Serie A. In questo campionato Inter e Napoli hanno concluso entrambi gli scontri diretti con il punteggio di 1-1. Se si va però a guardare la differenza reti i nerazzurri sono nettamente avanti: +42 per Lautaro Martinez e compagni contro il +30 degli azzurri.