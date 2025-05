Riflettori puntati su Como-Inter non solo per le possibilità tricolore dei nerazzurri: la notizia è appena arrivata e ha spiazzato i tifosi.

Saranno gli ultimi 90 minuti a decidere chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter. I partenopei sono davanti ai nerazzurri di un punto e sono pertanto costretti a battere il già salvo Cagliari al Maradona; l’Inter, dal canto suo, deve obbligatoriamente vincere a Como e sperare in un altro passo falso della truppa di Antonio Conte dopo quelli contro Genoa e Parma.

Anche Lautaro Martinez e compagni affronteranno una squadra, il Como, che non ha più niente da chiedere al campionato. Gli uomini di Cesc Fabregas, dopo un girone di andata piuttosto difficoltoso, hanno cambiato marcia infilando tanti risultati utili e risalendo prepotentemente in classifica. Ha dato il suo contributo alla causa anche Pepe Reina, 42enne portiere spagnolo arrivato in riva al Lago la scorsa estate.

Dodici le sue presenze tra campionato e Coppa Italia: Fabregas, che pure aveva voluto fortemente il numero uno di Madrid, gli ha preferito quasi sempre Butez nella seconda parte di stagione. Forse è anche per questo che Reina ha deciso di dire basta. L’ex portiere del Napoli ha infatti annunciato il suo ritiro in un’intervista a ‘Movistar’: quella contro l’Inter sarà la sua ultima apparizione nel calcio giocato.

Ultim’ora Como-Inter: scelta fatta, tifosi spiazzati

“Ho cambiato ruolo a gennaio, quando hanno ingaggiato un altro portiere e mi sono ritrovato retrocesso. Così ho parlato con Yolanda (la moglie, ndr) e le ho detto: ‘Penso che sia ora‘. Ora cerco un progetto per il futuro“: queste le parole di Pepe Reina, che sceglie di appendere i guanti al chiodo dopo una carriera caratterizzata da undici trofei, un Mondiale e due Europei.

Oltre alla Coppa Italia vinta con il Napoli nella stagione 2013/2014, Reina ha portato a casa una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Coppa di Lega inglese e una Supercoppa UEFA con il Liverpool. In più il portierone spagnolo ha vinto un campionato tedesco con il Bayern Monaco e due Coppe Intertoto con il Villarreal.

Ma quale sarà la prossima tappa? Cosa farà Reina una volta lasciato il calcio giocato? Stando ai rumors il 42enne spagnolo sarebbe in contatto con il Villarreal: il ‘Sottomarino giallo’ vorrebbe infatti affidargli la panchina di una delle squadre giovanili.