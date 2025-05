L’offerta per Kenan Yildiz è davvero pazzesca: con una cifra del genere la Juve non può opporsi, il gioiello turco se ne va.

I due assist confezionati a Nico Gonzalez e Vlahovic nel match contro l’Udinese hanno permesso a Kenan Yildiz di mettersi alle spalle la sciocchezza di qualche settimana fa contro il Monza (costata due giornate di squalifica) e riprendersi la Juventus. Una prestazione certamente confortante per il gioiello turco, decisivo nel successo che avvicina i bianconeri alla qualificazione alla prossima Champions.

Tudor farà affidamento sul talento di Yildiz anche nell’ultima gara a Venezia: in caso di vittoria la Juve avrà la certezza del quarto posto. I bianconeri sperano nel raggiungimento di questo obiettivo per programmare al meglio la prossima stagione: i tifosi, stanchi dei tanti anni deludenti, chiedono che la squadra torni a competere per i traguardi più ambiziosi.

Uno dei giocatori da cui la Juve vuole ripartire è proprio Kenan Yildiz. L’eventuale approdo in Champions favorirebbe senz’altro la permanenza a Torino dell’ex Bayern: il Nazionale turco ha un contratto fino al 2029 ma i bianconeri lavorano da tempo a un ulteriore prolungamento con adeguamento dell’attuale stipendio da 1,5 milioni a stagione. Ma cosa potrebbe succedere in caso di super offerta da parte di qualche big club estero?

Yildiz ceduto: offerta da capogiro, la Juve non può dire no

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il proprio numero 10, considerato una pedina fondamentale per il presente e per il futuro. Tuttavia non si può non tenere conto del fatto che una cessione di Yildiz a cifre ‘monstre’ consentirebbe al club torinese di realizzare una plusvalenza enorme. Quanto serve, allora, per convincere Giuntoli ad aprire alla partenza del gioiello?

Molto probabilmente la Juve non è disposta ad accettare offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Qualsiasi proposta economica deve quindi partire da questa base: le squadre interessate, specialmente quelle di Premier League, sono pertanto avvisate. L’Arsenal ha manifestato un certo interesse per il talento bianconero e secondo i siti britannici sarebbe pronto a sborsare anche 80 milioni per il 20enne.

In più c’è il Bayern Monaco, che sa bene di aver fatto un errore a lasciarlo andare via a parametro zero nell’estate 2022. I bavaresi vorrebbero riportare Kenan Yildiz a ‘casa’, anche se la richiesta economica della Juventus fa un po’ tentennare i neo campioni di Germania.