Un nodo sul mercato rischia di far saltare una trattativa importante, complicando i piani del Milan sul mercato estivo

Il profondo rinnovamento che il Milan è chiamato a compiere dopo una stagione decisamente deludente sta lentamente prendendo forma. Il nuovo campionato vedrà una squadra quasi completamente rinnovata: con numerosi addii previsti, la società rossonera punta a rifondare un intero organico, destinato a essere molto diverso rispetto all’annata appena conclusa.

Tra i calciatori in uscita, si pensava che anche il capitano Mike Maignan seguisse questa strada, soprattutto in assenza di un rinnovo contrattuale, con un possibile trasferimento in Premier League al Chelsea. Tuttavia, la situazione è cambiata: il portiere rossonero è ora vicino a prolungare la sua permanenza a Milano, forse per più di una sola stagione. Questo, però, non vale per molti altri giocatori.

Il reparto difensivo sta perdendo uno dopo l’altro i suoi rinforzi: dopo le partenze di Davide Calabria, in scadenza di contratto, Kyle Walker, tornato al Manchester City senza che il Milan esercitasse il diritto di riscatto, e Marco Pellegrino, ceduto al Boca Juniors per 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, si aggiungono ora quelle imminenti di altri difensori rossoneri.

Con Emerson Royal vicino al prestito con il Betis Siviglia, Theo Hernandez prossimo all’approdo all’Al-Hilal e Fikayo Tomori nel mirino di diversi club di Premier League, è però la cessione di Malick Thiaw, vicino all’accordo con il Como, a creare le maggiori difficoltà.

Il futuro incerto di Thiaw complica il mercato del Milan

Malick Thiaw, classe 2001, sembrava vicino al trasferimento al Como: l’accordo tra il Milan e i comaschi prevedeva la cessione del difensore tedesco per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Tuttavia, la decisione finale spetta al giocatore, che al momento sembra esitante riguardo alla destinazione proposta.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, la priorità di Thiaw sarebbe quella di tornare in patria, in Germania, con l’obiettivo di aumentare le chance di una convocazione in nazionale. Un ritorno in Bundesliga potrebbe infatti garantirgli maggiore visibilità agli occhi dello staff della nazionale tedesca, un aspetto fondamentale per la sua carriera.

Il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, sta provando a convincere il difensore a sposare il progetto dei comaschi. Nonostante ciò, la situazione resta ancora incerta e la decisione di Thiaw potrebbe compromettere le stesse strategie di mercato del club di Milano.

L’incertezza attorno al futuro di Thiaw complica infatti i piani della dirigenza rossonera, che contava sulla sua cessione per finanziare altri acquisti e alleggerire la rosa, specialmente nel reparto difensivo. Senza una risposta definitiva, il club deve valutare altre soluzioni, con un mercato che rischia di subire rallentamenti proprio per questa situazione irrisolta.

Il futuro di Thiaw rimane uno dei nodi principali della campagna acquisti e cessioni del Milan, e potrebbe rappresentare un’opportunità per l’Inter. I nerazzurri, che condividono con i rossoneri l’interesse per il giovane promettente Giovanni Leoni, potrebbero approfittare di eventuali rallentamenti nella cessione del difensore milanista per tentare un affondo decisivo sul mercato.