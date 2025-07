Il 2025 dell’Inter continua a essere un anno senza squilli, segnato da delusioni e obiettivi mancati. L’ultima, in ordine di tempo, è arrivata con l’eliminazione prematura dal Mondiale per Club.

Non è andata bene la competizione disputata negli Stati Uniti, dove i nerazzurri si sono arresi alla Fluminense in una sfida che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto avere tutt’altro epilogo. L’uscita agli ottavi contro una formazione tecnicamente alla portata ha certificato un malessere profondo, figlio di una stagione nata male e finita peggio. Dopo il naufragio in America, il gruppo guidato da Cristian Chivu si prepara a fare ritorno in Italia.

Ed è proprio da qui, da Appiano Gentile, che l’Inter cercherà ora di riordinare le idee e concentrarsi su ciò che resta da salvare: il futuro. Il mercato estivo rappresenta l’unica vera opportunità per invertire la rotta, e il management targato Oaktree lo sa bene. Gli interventi non si limiteranno alle entrate: sfoltire la rosa è una necessità non solo tecnica, ma anche economica e su questo tema si sono scatenati anche i bookmaker.

Tutti i nomi del mercato nerazzuro: Dumfries e Frattesi ai saluti

La pressione è alta, e anche i bookmaker lo sanno: la ricostruzione nerazzurra è una delle più seguite del panorama europeo. Sul fronte uscite, i nomi caldi restano quelli di Davide Frattesi, la cui cessione è data a 1,55, e Denzel Dumfries, a 1,85. Meno probabili ma in orbita addio anche Yann Sommer (quota 5) e Federico Dimarco (6,50). C’è spazio anche per le entrate ovviamente e, secondo le rilevazioni Agipronews, il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni, difensore del Parma, il cui approdo all’Inter è bancato a 1,40 da Snai. Segue l’opzione Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United: il suo possibile ritorno in Serie A, stavolta con la maglia nerazzurra, è quotato a 2.

Per l’attacco prende quota anche Santiago Castro, reduce da una buona stagione al Bologna, in lavagna a 3, mentre Nico Paz, talento del Como, è offerto a 3,50. Nel mirino ci sono anche altri profili della squadra emiliana: Sam Beukema (quota 4), Jhon Lucumì e Dan Ndoye, entrambi a 5. Più complesse, ma non impossibili, le piste che portano a Lorenzo Pellegrini della Roma e all’ex Bologna Joshua Zirkzee, quotati a 7,50. Tutti indizi di un’estate che si preannuncia movimentata, con l’Inter pronta a riscrivere le gerarchie di una rosa chiamata a tornare protagonista. Per farlo, però, servono investimenti mirati e decisioni rapide: il tempo delle riflessioni è finito.