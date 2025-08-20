Il direttore sportivo punta sul ritorno in Italia di un suo vecchio pupillo: il profilo sarebbe ideale per rafforzare il reparto di Chivu

Sono giorni concitati questi in vista dell’imminente chiusura della sessione estiva di mercato per l’Inter. Dopo aver messo a segno finora tre colpi – Bonny, Sucic e Luis Henrique – la dirigenza nerazzurra intende sfruttare gli ultimissimi giorni a disposizione per completare nuove operazioni in entrata e definire quelle in uscita.

Innanzitutto, l’Inter ha concluso negli ultimi giorni con un affare lampo la cessione di Nicola Zalewski all’Atalanta: l’esterno italo-polacco ha svolto le visite mediche e firmato un contratto con i bergamaschi fino al 2030, portando nelle casse dell’Inter circa 17 milioni tra parte fissa e bonus. Parallelamente, sul fronte delle uscite la Beneamata sta lavorando insieme al Bologna per chiudere anche la cessione di Asllani, sulla base di circa 10 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.

Sul fronte delle entrate, dopo il naufragio delle trattative con Lookman e Konè, le priorità nerazzurre sono cambiate radicalmente. Le ultime due operazioni sfumate sono dovute a motivi differenti: per il nigeriano l’Inter non è riuscita a scavalcare l’altissimo muro eretto dall’Atalanta – prima rifiutando la seconda proposta da 42 milioni più 3 di bonus, poi comunicando che Lookman non era in vendita.

La società, già consapevole della situazione, ha così cambiato strategia puntando sul centrocampo, scegliendo Manu Konè della Roma come nuovo obiettivo; un affare al momento sfumato, ma sul quale non è da escludere un nuovo tentativo nerazzurro.

Il quadro delle operazioni in entrata resta dunque ancora aperto per la dirigenza interista. Tuttavia, l’obiettivo numero uno per rinforzare la rosa affidata a Chivu rimane il centrocampo e, in seconda battuta, anche il reparto difensivo. Proprio su questo fronte Piero Ausilio si sarebbe mosso per riportare in Italia un suo vecchio pupillo e inserirlo nell’organico di Chivu.

Ausilio punta sul suo pupillo: il ritorno in Serie A è vicino

L’Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di possibili innesti per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tra i profili tornati in orbita nerazzurra ci sono Trevoh Chalobah e Jakub Kiwior dell’Arsenal, entrambi già seguiti in passato e considerati vecchi pallini del direttore sportivo Piero Ausilio.

Kiwior, in particolare, è una vecchia conoscenza del campionato italiano e dopo l’esperienza positiva con lo Spezia potrebbe fare ritorno in Italia. Il centrale polacco avrebbe individuato nell’Inter la destinazione ideale. Non è un mistero che Ausilio lo stimi da tempo, considerandolo un vero e proprio pupillo per doti tecniche, intelligenza tattica e margini di crescita.