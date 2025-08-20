La lunghissima trattativa per Ademola Lookman è finalmente arrivata a un punto di svolta: è arrivata la comunicazione ufficiale dell’Inter.

Il tentativo dell’Inter di acquistare Ademola Lookman è stato senza dubbio il tormentone dell’estate. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatore, erano convinti di poter trovare presto l’intesa anche con l’Atalanta. Le cose, invece, sono andate in maniera decisamente diversa. L’offerta da 45 milioni complessivi – 42 di base fissa più 3 di bonus – è stata infatti respinta dai bergamaschi.

Non è tutto: il presidente della Dea, Luca Percassi, ha poi tenuto a precisare che il club aveva detto al giocatore che non si sarebbe opposto in caso di trasferimento all’estero. Per farla breve, l’Atalanta non è disposta a vendere Lookman a una squadra di Serie A. Una posizione che ha fatto arrabbiare non poco il bomber nigeriano, che per settimane ha deciso di non presentarsi agli allenamenti in segno di protesta.

L’Inter sperava che alla fine l’Atalanta cedesse di fronte alla volontà del giocatore – che ha sempre chiarito di prendere in considerazione solo l’offerta interista – e acconsentisse a trattare la vendita del proprio gioiello. Invece il muro orobico è resistito: ecco perché il club di Viale della Liberazione ha ormai deciso di virare su altri obiettivi.

Lookman-Inter, ora è ufficiale: svolta nella trattativa

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, pare proprio che l’Inter si sia decisa a cambiare strategia. Il giornalista Luca Marchetti ha fatto sapere che i nerazzurri hanno comunicato ai bergamaschi che non sono più interessati a Lookman. Un cambio di rotta deciso sia per il muro innalzato dall’Atalanta, sia perché Chivu potrebbe aver richiesto un giocatore diverso.

Ma allora quale sarà il futuro di Lookman? Il giocatore ha fatto rientro a Zingonia, dove si allenerà individualmente in attesa di capire cosa accadrà nei prossimi giorni. L’impressione è che salvo offerte davvero molto importanti dall’estero l’ex Leicester resterà a disposizione di Ivan Juric e disputerà quindi la sua quarta stagione con l’Atalanta.

I rumors di questi ultimi giorni parlano di un possibile tentativo da parte del Napoli, specialmente dopo l’infortunio di Lukaku che costringerà il bomber belga a rimanere fuori qualche mese, oltre a un timido interessamento anche da parte della Juventus. Tuttavia per azzurri e bianconeri vale lo stesso discorso che ha spinto l’Inter a guardare altrove: la Dea non accetta di trattare Lookman con squadre italiane.