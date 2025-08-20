Trattativa in chiusura per un affare da 20 milioni: altra operazione di mercato per il nuovo direttore sportivo rossonero

L’infortunio di Romelu Lukaku, arrivato come un fulmine a ciel sereno durante l’amichevole contro l’Olympiacos, ha colto di sorpresa il Napoli. Ora il club partenopeo tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte. Una notizia pesantissima non solo per i campani, ma anche per il Milan: i campioni d’Italia in carica, bisognosi di un sostituto lampo, sono piombati su Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno per l’attacco rossonero.

Tare ha confermato la necessità di acquistare una nuova punta da alternare a Santiago Gimenez e avrebbe individuato in Dusan Vlahovic e nel centravanti del Manchester United i profili più adeguati per il gioco di Allegri. Se per il primo l’operazione risulta troppo onerosa per le casse del Diavolo, è sul secondo che il Milan vorrebbe puntare, ma ora dovrà fare i conti con un nuovo ostacolo: il Napoli.

Tuttavia, le operazioni in entrata non sono le uniche questioni su cui la società rossonera dovrà misurarsi: anche il fronte delle cessioni va risolto. Le uscite potranno essere utili per aumentare un tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata, in particolare sulla prima punta tanto attesa. Pochi giorni rimangono al nuovo direttore sportivo rossonero per definire le situazioni ancora in sospeso, ma nelle ultime ore Tare sarebbe vicinissimo alla cessione di un innesto rossonero.

Milan, nuova operazione di mercato per Tare: trattativa chiusa per 20 milioni

Dopo il prestito al Napoli dello scorso anno, in cui tra l’altro ha trovato pochissimo spazio tra le fila azzurre di Conte, Noah Okafor è rientrato a Milanello. Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2028, l’attaccante svizzero è fuori dai piani dello stesso Allegri. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Sportmediaset, il 25enne avrebbe già trovato una nuova sistemazione in Premier League: il Leeds.

Dopo aver accettato la proposta di trasferimento in Inghilterra, Okafor è ormai ad un passo dall’approdo al Leeds. Il Milan, da parte sua, ha dato il via libera alla cessione; ora resta solo da definire la cifra definitiva per chiudere l’affare. Gli inglesi hanno offerto 17 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre il club rossonero ne chiede almeno 20 per arrivare a una cifra tonda. Tra le parti regna ottimismo sulla possibilità di ufficializzare l’operazione a breve. Per il classe 2000 è pronto un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per una quinta stagione.

Questa cessione rappresenta un’importante opportunità economica per la società, che potrà così reinvestire sull’attaccante tanto atteso dal tecnico livornese. Le prossime ore saranno decisive per definire definitivamente l’affare.