Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, un calciatore molto atteso e apprezzato potrebbe passare al Napoli per 25 milioni di euro.

La Roma è uno dei club più attivi sul mercato. Dopo tanti anni complicati, i giallorossi vengono da una stagione tutt’altro che negativa, ma anzi, da considerare in maniera assolutamente positiva.

Adesso, sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, cercheranno di raggiungere risultati di un certo livello per costruire un ciclo che psosa riportare al vertice della Serie A il club italiano. Per riuscire nell’intento, però, è di fondamentale importanza arrivare agli obiettivi di mercato prefissati. E per farlo occorrerà anche fare cassa considerata la situazione finanziaria del club capitolino.

E proprio il Napoli potrebbe dare una mano, acquistando un giocatore giallorosso. Ma di chi stiamo parlando e perché piace così tanto ad azzurri e giallorossi? Nelle prossime righe cercheremo di comprenderlo, facendo riferimento a un potenziale rinforzo per Conte.

Dovbyk-Napoli, ma la Roma ‘perde’ Krstovic

Artem Dovbyk, attaccante classe 1997, piace tanto al Napoli, mentre non sembrerebbe rientrare nei piani di Gasperini. Il problema è rappresentato dal potenziale sostituto in casa giallorossa. Gasperini, infatti, ha ormai perso le speranze di arrivare a Krstovic, bomber montenegrino in procinto di trasferirsi dal Lecce all’Atalanta per una cifra intorno ai 25 milioni.

Ma di quale giocatore stiamo parlando? Di un centravanti fisicamente notevole, perfetto per il ruolo di terminale offensivo di un attacco a tre. Possiede inoltre un buon tiro dalla distanza, pur essendo noto principalmente come ‘rapace’ d’area di rigore. Abile nel giocare a due tocchi e nel liberarsi dalla marcatura, è capace di concludere in vari modi a rete, specialmente di prima intenzione. Il Napoli starebbe pensando a lui come potenziale alternativa a Lukaku: il bomber belga è vittima di un brutto infortunio che lo terrà fuori dai giochi per qualche mese.

Un imprevisto che ha spinto gli azzurri a tornare sul mercato per andare alla ricerca di un altro bomber dopo aver comprato per quasi 40 milioni Lucca. Dovbyk è un potenziale candidato, insieme ad Hojlund, Mateta e la suggestione Vlahovic, ma per far partire l’assalto serve che la Roma abbia chiare le idee sul sostituto. Con Krstovic al Lecce, servirà qualche giorno per capire se l’attaccante ucraino potrà lasciare la Capitale e, nel caso, se Napoli potrà essere davvero la sua destinazione. Si parte dai 40 milioni spesi per il suo acquisto un anno fa, con la convinzione che le parti potrebbero trovare un accordo dilazionando magari il pagamento con uno esborso immediato di 20-25 milioni e rimandando al prossimo anno il resto del pagamento.