Juventus e Inter sono spesso grandi rivali nel calciomercato, e anche in questo caso non possiamo dire che le cose stiano diversamente.

Juventus e Inter sono rivali sul campo e fuori dal campo da praticamente un secolo e anche di più. I due club di Torino e Milano sono fra le squadre italiane di calcio più amate e apprezzate in assoluto, oltre che fra le più iconiche insieme al Milan. Proprio per questo, qualsiasi argomento che riguarda entrambi i club o quasi ha un valore veramente alto.

Bianconeri e nerazzurri si affrontano molto spesso, questo vale anche quando si parla di calciomercato. Tante volte è capitato in passato che le squadre in questione se la vedessero per qualche giocatore in particoalre.

L’ultima volta che hanno lottato fuori dal campo di calcio ma dentro quello delle trattative è stata per l’acquisizione di Bremer. Adesso, però, sembra proprio che il club di Milano abbia incassato un nuovo rifiuto per quanto riguarda il confronto con la Juventus.

Inter, che rifiuto: vuole solo la Juve

Il giocatore di cui vi stiamo parlando è Jadon Sancho. Il calciatore inglese del Manchester United sarebbe molto vicino alla Roma. I giallorossi sono in pole position per acquistarlo, tant’è vero che i Red Devils sarebbero pronti ad accettare l’offerta presentata dal club italiano. Parliamo di un possibile trasferimento in prestito oneroso di un anno con obbligo di riscatto. L’operazione totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 milioni di euro.

Il club di Manchester vorrebbe concludere l’operazione nel più breve tempo possibile, in modo tale da reinvestire la cifra per un nuovo acquisto entro fine mercato nel 2025. Tra gli obiettivi del Manchester Unitend, ancora, ci sarebbero un portiere o un centrocampista. Troppo presto, comunque, prima di dire l’ultima parola. Questo perché Jadon Sancho non ha ancora deciso cosa vuole effettivamente fare riguardo al suo futuro. Pur avendo già avuto contatti con la dirigenza romanista, starebbe valutando attentamente il da farsi in merito alla prossima stagione calcistica.

Prima di dare una risposta definitiva, quindi, desidera attendere. Anche perché, allo stato attuale, preferirebbe trasferirsi alla Juventus. Ricordiamo che su di lui c’è anche l’Inter, che però è dietro alle preferenze dell’esterno d’attacco britannico. Oltre alla Roma, infatti, nella mente dell’ex Borussia Dortmund c’è la Juventus. Staremo a vedere come si evolveranno le cose da qui alle prossime settimane. Quel che è certo, è che il futuro di Jadon Sancho è ancora tutto quanto da scrivere.