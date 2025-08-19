L’estate dell’Inter è stata fin qui cocente, non certo per le temperature, ma per un mercato che finora ha regalato molte delusioni ai nerazzurri. Marotta è deciso a smuovere la situazione con un colpo da 40 milioni.

Il mercato dell’Inter continua a regalare più spine che rose a pochi giorni dall’inizio del campionato. La dirigenza nerazzurra si era mossa con decisione su due fronti principali: da una parte il centrocampo, con l’obiettivo Manu Koné, e dall’altra l’attacco, con il sogno di portare a Milano Ademola Lookman. Entrambe le piste, però, si sono arenate. La Roma ha blindato Koné, ribadendo che il francese non è sul mercato, mentre l’Atalanta non solo ha rifiutato i rilanci dell’Inter per Lookman, ma si prepara a rinforzarsi ulteriormente con l’acquisto di Zalewsky dalla stessa Inter, un’operazione che ha fatto discutere e non poco tra i tifosi di altre squadre.

In questo scenario, Giuseppe Marotta e la dirigenza stanno provando a tenere saldo il timone. L’allenatore Cristian Chivu chiede rinforzi per affrontare al meglio la stagione, ma il tempo stringe e le trattative sembrano non sbloccarsi. L’Inter ha bisogno di colpi che possano garantire qualità immediata, e la strategia, al netto delle difficoltà, resta quella di puntare su profili funzionali e futuribili. Tuttavia, la realtà è che molti degli obiettivi seguiti nelle ultime settimane sono sfumati uno dopo l’altro, costringendo la società a valutare piste alternative. La priorità resta un centrocampista dinamico e un attaccante in grado di alternarsi con i titolari, ma la concorrenza è alta e le risorse, seppur rafforzate dalle imminenti cessioni, non bastano a dominare il mercato. Le mancate chiusure di Koné e Lookman hanno lasciato una ferita, ma il club nerazzurro non intende fermarsi.

Inter, suggestione Anguissa: Conte fa muro

Tra le suggestioni che circolano attorno al mercato nerazzurro, nelle ultime ore è emerso il nome di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli che rappresenterebbe il profilo perfetto per l’Inter. Fisicità, capacità di copertura e qualità nell’impostazione lo renderebbero l’innesto ideale per dare equilibrio al centrocampo di Chivu. Il camerunese ha un contratto in scadenza nel 2027 e, stando agli ultimi aggiornamenti, il suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma comunque in linea con il valore del giocatore. Il problema, però, non è certo economico. A bloccare qualsiasi ipotesi ci sono due muri altissimi: da una parte Antonio Conte, che considera Anguissa un titolare insostituibile per il suo Napoli, soprattutto in vista della stagione fitta di impegni tra campionato e Champions League; dall’altra il presidente Aurelio De Laurentiis, che non cederebbe mai un pilastro della rosa a una diretta concorrente per lo scudetto.

Anche nell’ipotesi estrema di una cessione, difficilmente il club partenopeo aprirebbe la porta proprio all’Inter, rinforzando così un’avversaria diretta. Per questo, più che una trattativa reale, Anguissa resta una pura suggestione di mercato, alimentata dalla necessità dell’Inter di trovare rinforzi di livello in mediana. Le possibilità di un affare, allo stato attuale, sono molto difficili: il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore tanto prezioso, e l’Inter non può permettersi di perdere altro tempo su una pista irrealistica.