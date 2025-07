Tra le pieghe di un’estate che si preannuncia densa di movimenti e rilanci, la Juventus si ritrova a gestire un interesse inatteso ma concreto: quello del Galatasaray per Alberto Costa, laterale classe 2004 arrivato a Torino durante la sessione invernale di mercato.

L’approdo dell’esterno non aveva acceso particolari riflettori, ma nelle rotazioni bianconere ha saputo ritagliarsi spazi e fiducia. Ora, a sei mesi di distanza, il suo nome è finito al centro di un corteggiamento internazionale. La notizia arriva mentre i bianconeri sono ancora alle prese con le scorie della battaglia contro il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club. Una gara che ha messo in evidenza pregi, difetti e, soprattutto, la necessità di intervenire ulteriormente sul mercato per rafforzare una rosa che Igor Tudor sta cercando di plasmare a sua immagine.

Ecco allora che il lavoro di Damien Comolli, sempre molto attivo sul fronte americano (vedi Wesley), si intreccia ora con le chiamate provenienti dalla Turchia. Il Galatasaray, alla ricerca di un terzino destro di prospettiva ma già pronto per il presente, ha presentato un’offerta per Alberto Costa. Offerta che, almeno per il momento, è stata rispedita al mittente dalla Juventus. Tuttavia, il discorso non sembra essere archiviato.

Il Gala incassa il no, ma con Demir può accontentare la Juve

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club di Istanbul avrebbe intenzione di insistere per portare il terzino a Istanbul. I bianconeri non chiudono la porta in modo definitivo, ma sono intenzionati a valutare l’operazione con i propri tempi e secondo le condizioni più favorevoli. Tra queste potrebbe entrare in gioco anche un nome noto ai radar juventini: Yusuf Demir. Il talento austriaco di origini turche, classe 2003, era già stato seguito in passato dalla dirigenza torinese. Ala rapida, tecnica, capace di agire su entrambe le corsie offensive, Demir ha vissuto una stagione non particolarmente brillante in termini numerici, appena 17 presenze complessive, ma continua a essere considerato un profilo di prospettiva.

Il suo contratto con il Galatasaray scade nel giugno del 2026, ed è proprio questo margine temporale a permettere di pensare a una trattativa su basi sostenibili. Uno scambio Costa-Demir, con eventuale conguaglio a favore dei bianconeri, rappresenterebbe una soluzione di compromesso: la Juventus otterrebbe un giocatore offensivo con margini di crescita, mentre il Gala colmerebbe la propria lacuna sulla fascia destra. Le prossime settimane diranno se la porta attualmente socchiusa potrà aprirsi del tutto.