L’Inter potrebbe pescare il jolly in Germania: il difensore dei sogni è proprio lì e può arrivare gratis ma c’è un grosso ostacolo

C’è aria di rivoluzione in casa Inter. Dopo il nuovo allenatore, Cristian Chivu, sembra che da un momento all’altro tutti possano abbandonare la squadra di Milano. I nerazzurri devono fare i conti con la rosa che si fa sempre più anziana e con i tanti contratti in scadenza.

La prossima annata potrebbe essere quella ideale per un “rebuilding” una sorta di ricostruzione per smaltire il core che negli anni scorsi ha trionfato ed è andato vicino a imprese epiche.

Il primo tassello di questa nuova serie di cicli vincenti potrebbe arrivare dalla Germania. Marotta e soci stanno mettendo gli occhi su un difensore di classe mondiale che potrebbe liberarsi a zero da una delle squadre più famose della terra teutonica.

Tuttavia, sembra proprio che la dirigenza nerazzurra debba considerare un ostacolo molto grosso. Ecco di quale si tratta e quali sono le speranze per un colpaccio unico.

Inter, ecco chi potrebbe arrivare a parametro zero: solo un sogno?

Uno dei problemi principali dell’Inter potrebbe essere quello della difesa. L’età si fa sentire ed è arrivato il momento di cambiare alcuni tasselli fondamentali del reparto difensivo. In particolare, Acerbi e De Vrij sembrano aver raggiunto un’età dove non riescono a essere titolari in tre competizioni diverse. L’Inter dovrebbe quindi davvero cercare un ricambio generazionale e per questa ragione aveva messo nella “lista della spesa” alcuni nomi molto entusiasmanti.

Il primo era Koni De Winter del Genoa. Tuttavia, il roccioso e giovane difensore sembra essere ormai del Milan e si è trasferito a Milano ma per rinforzare i cugini rossoneri. L’altro, Giovanni Leoni del Parma, potrebbe sempre finire a Milano ma accasarsi comunque a Milanello, diventando un uomo di Max Allegri. Spunta quindi un’interessante ipotesi per l’Inter: quella di prendere un grande nome, Dayot Upamecano dal Bayern Monaco.

Un colpo che potrebbe diventare realtà?

Ma davvero Upamecano potrebbe diventare un calciatore dell’Inter? A quanto pare il francese sta avendo delle scaramucce con il club di Monaco di Baviera in merito al suo rinnovo. Non ha ancora deciso di rinnovare e il contratto è in scadenza nel 2026. Questo significa che l’Inter potrebbe accelerare i tempi e fare una proposta al calciatore, magari per la prossima estate.

Tuttavia, c’è un grosso nodo da sciogliere: l’ingaggio del difensore. Attualmente il francese percepisce uno stipendio di 10 milioni di euro lordi all’anno. Un problema che potrebbe spaventare Marotta e Ausilio ma mai dire mai.