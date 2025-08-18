Attenzione perché il Milan potrebbe beffare l’Inter: potrebbe essere già la seconda volta in questa sessione di mercato

È un calciomercato ancora molto acceso per le principali squadre italiane. Non sono pochi i team che cercano l’affondo sul mercato puntando a calciatori che potrebbero completare la rosa e contribuire alle ambizioni di vittoria.

Tra i top club che cercano affari quelli più attivi sembrano essere Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli. Attenzione però, perché le due squadre di Milano si stanno dando battaglia e facendo i “dispetti” a vicenda. Finora la meglio l’ha avuta Tare, capace di soffiare De Winter ai cugini nerazzurri, impelagati nella difficile missione di cedere alcuni pezzi della rosa a disposizione di Chivu.

Milan, si cerca il colpo ai danni dell’Inter: il principale indiziato

Da tempo il Milan sta monitorando alcuni profili per completare una squadra che sembra competitiva ma che mostra alcune lacune. Tare sta operando bene sia in entrata che in uscita, cercando di ottimizzare spese e guadagni in modo egregio. In molti sono stati già venduti per cifre importanti ma ora sembra essere arrivato il momento di fare acquisti di una certa entità.

Dopo de Winter, il nuovo ds vorrebbe regalare un altro difensore a Max Allegri ed ha pensato bene di posare lo sguardo su un calciatore finito già nel mirino dell’Inter. Dopo aver perso Giovanni Leoni, le due squadre di Milano guardano ancora in Serie A per rinforzare la difesa. Il nome è quello di Oumar Solet, centrale in forza all’Udinese, ma pronto a spiccare il volo in una grande. L’Inter pensa a lui dopo aver perso il 18enne del Parma, andato al Liverpool, ma riflessioni sul suo nome potrebbero esserci anche in casa Milan, soprattutto se Allegri dovesse davvero puntare sulla difesa a tre.

Potrebbe dunque accendersi un nuovo derby di mercato sul centrale francese attualmente in forza all’Udinese: il 25enne ha già fatto sapere di voler andare via in caso di offerte importanti e da Milano potrebbe arrivare quella giusta. Inter in pole, questa volta, ma il Milan potrebbe anche decidere di rompere gli indugi e piazzare un altro colpo, lasciando nuovamente a mani vuote i nerazzurri. Dopo De Winter, è ancora derby di Milano sul mercato: Inter o Milan, per Solet potrebbe esserci un trasferimento in Lombardia nelle prossime due settimane.