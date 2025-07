La Juventus insiste per un nuovo bomber: tra David e Osimhen, i bianconeri vogliono chiudere il colpo che rilanci l’attacco.

Dopo una stagione che, diciamolo senza troppi giri di parole, è stata ben lontana dalle aspettative, la Juventus si ritrova ad affrontare un’estate cruciale. Doveva essere l’anno del rilancio, della rinascita sotto nuove basi, invece si è trasformato in un altro passaggio a vuoto, pieno di incertezze e risultati al di sotto del peso della maglia.

Per questo, ora che si guarda al futuro con Igor Tudor in panchina, il mercato diventa fondamentale per ridare forma e sostanza a una squadra che ha perso identità e, spesso, anche fiducia nei propri mezzi.

Osimhen: la Juventus non molla la presa

Il focus è chiaramente sul reparto offensivo. In particolare, al centro dell’attacco. Dusan Vlahovic, arrivato a Torino come il nome su cui costruire il domani, non ha mai convinto del tutto. Per vari motivi, certo, tra infortuni, dubbi tattici e rendimento altalenante. Però la Juventus non può più permettersi di aspettare. Serve una punta in grado di reggere da subito il peso dell’attacco bianconero, e per questo la dirigenza ha deciso di puntare in alto.

I nomi sono di quelli pesanti. Da una parte c’è Jonathan David, profilo apprezzato per la sua duttilità e capacità realizzativa, già da tempo nel radar juventino. Dall’altra, però, c’è il sogno vero, quello che fa brillare gli occhi anche ai tifosi: Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli, che già in passato era finito nei pensieri della Juventus, è tornato prepotentemente in cima alla lista nelle ultime ore.

Secondo fonti vicine al club, i contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati nel weekend. L’obiettivo, in questo momento, è chiaro: strappare un “sì” convinto da parte del calciatore, mettere sul tavolo una proposta d’ingaggio convincente e poi provare ad affrontare l’ostacolo più difficile, quello rappresentato dal Napoli e dalla clausola rescissoria. Osimhen del resto viene da una stagione in prestito con i rapporti con la società ormai logorati e difficilmente ricostruibili. Il rischio per il Napoli sarebbe quello di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

Certo, inutile girarci intorno, si tratta di un’operazione molto onerosa. Osimhen ha un valore di mercato altissimo e Aurelio De Laurentiis non è certo il tipo che fa sconti, soprattutto se a bussare è una rivale diretta. Trovare un’intesa economica sarà una missione complessa, quasi al limite. Però, se c’è una cosa che sta emergendo da questa prima parte di mercato, è che la Juventus vuole tornare grande sul serio. E per farlo è pronta a investire, a rischiare, pur di mettere nelle mani di Tudor una squadra all’altezza delle ambizioni. Il tempo stringe, le trattative si accendono. E la Juventus sa bene che, stavolta, non può sbagliare.