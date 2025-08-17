Donnarumma nonostante il turbine che lo vede coinvolto in questi giorni si toglie una soddisfazione: ecco qual è

Si tratta di un momento davvero molto particolare per Gianluigi Donnarumma. Il portiere fino a qualche settimana fa era acclamato come uno dei migliori al mondo, un eroe e l’artefice della vittoria in Champions League con il Paris Saint Germain.

Anzi, alcuni lo vedevano come il salvatore della squadra, autore di veri miracoli per salvare i suoi contro l’Arsenal in semifinale della Coppa dei Campioni. Eppure, ora si ritrova a essere “esiliato” dalla squadra con cui ha vinto gran parte del suo palmares personale.

Eppure, nonostante il difficile momento all’estero, Donnarumma si è tolto una grande soddisfazione in patria. In Italia, il portiere classe 1999 continua a godere di una popolarità immensa.

Ma davvero è così? Ecco tutto quello che c’è da sapere su dati e statistiche che confermano la popolarità del portiere che con le sue parate ha contribuito anche alla vittoria dell’Italia agli Europei 2020.

Donnarumma, perché è amato in Italia?

Quando ha giocato in Italia, Donnarumma ha lasciato un bel ricordo nel cuore di alcuni tifosi del Milan. Tuttavia, ha deciso poi di lasciare la squadra lombarda per andare a Parigi, guadagnare di più e cercare di dare una svolta alla sua carriera. Chissà se un giorno non possa tornare proprio al Milan, dove ha fatto bene.

D’altronde, in tanti lo accoglierebbero a braccia aperte in Serie A. Difatti, secondo i dati raccolti e condivisi dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma è oggi il calciatore italiano in attività più famoso e riconoscibile in Italia. Si trova infatti al decimo posto assoluto nella classifica dei personaggi sportivi più noti nel Paese, battendo colleghi più esperti e campioni emergenti. Un risultato che dimostra come l’impatto del portiere azzurro sulla cultura sportiva italiana sia ancora fortissimo, nonostante le difficoltà in questo periodo.

Chi sono gli altri sportivi presenti?

La classifica, capitanata da Valentino Rossi, comprende nomi illustri e rappresentativi dello sport italiano e internazionale. Subito dopo il “Dottore” troviamo Cristiano Ronaldo, nonostante non giochi più in Serie A, e Alessandro Del Piero, ancora amatissimo dagli italiani anche dopo il ritiro.

Completano la top 10 nomi come Federica Pellegrini, Jannik Sinner, fresco idolo del tennis e numero uno della classifica ATP, Luciano Spalletti, fino a poco tempo fa il CT della Nazionale, Christian Vieri, Bebe Vio e Lionel Messi. Insomma, nomi di un certo prestigio, una soddisfazione eccezionale per Gianluigi Donnarumma.