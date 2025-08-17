Il Milan rompe gli indugi: firma fino al 2028
Sta nascendo un nuovo Milan con grosse ambizioni di vittoria ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo pilastro targato Allegri
Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Dopo un’annata chiusa con più ombre che luci, la dirigenza rossonera ha deciso di ripartire da un tecnico esperto, pragmatico e vincente.
L’assenza dalle coppe europee rappresenta un vantaggio in chiave campionato: meno impegni, più energie da dedicare a una corsa Scudetto che, almeno sulla carta, può tornare a essere concreta.
La priorità, però, è sistemare la rosa. Allegri ha chiesto certezze, leadership e una struttura solida su cui costruire il suo Milan. Sembra che grazie a un rinnovo si possa già parlare di primo pilastro fondamentale messo in sicurezza.
Un calciatore che rappresenta il presente e il futuro del Milan di Allegri dovrebbe rinnovare a breve. Di chi si tratta e perché il suo contributo è importante? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Milan, ecco chi è pronto per rinnovare
Rinnovare un grande calciatore che attualmente fa parte della rosa non è solo una mossa economica. Non si punta soltanto a blindare un talento ma a dare un segnale chiaro a tutti gli altri: il Milan vuole ricostruire e vuole farlo sin da subito.
Ma chi è il calciatore che dovrebbe rinnovare presto con i rossoneri almeno fino al 2028? Ogni grande squadra si costruisce dal portiere: si parla di Mike Maignan. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il Milan vuole anticipare i tempi. L’obiettivo è chiaro: prolungare fino al 2028, adeguando l’ingaggio del portiere francese per rispecchiare il suo ruolo da top player nello spogliatoio e in campo. I primi contatti ci sono stati, ma i colloqui decisivi sono fissati per dopo la chiusura del calciomercato, così da permettere a tutte le parti di concentrarsi sul campo nelle settimane cruciali d’agosto.
Cosa dovesse accadere in caso di imprevisti?
Sebbene l’ottimismo sul rinnovo sia alto, il Milan si prepara a ogni evenienza. Se Maignan dovesse fare muro, il club dovrà guardarsi attorno. Tra le ipotesi che circolano, c’è anche quella che fa battere il cuore ai tifosi: il ritorno di Gianluigi Donnarumma. Il portiere si è ritrovato in un vortice tumultuoso e potrebbe decidere di ritornare anche se la piazza non ha apprezzato il suo addio.
Per ora resta solo una suggestione, peraltro lontana, ma il calcio, si sa, è pieno di ritorni clamorosi. Non resta far altro che restare aggiornati sulle notizie di mercato del Milan e vedere come si possa evolvere questa situazione, in qualsiasi direzione.