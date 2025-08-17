Sta nascendo un nuovo Milan con grosse ambizioni di vittoria ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo pilastro targato Allegri

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Dopo un’annata chiusa con più ombre che luci, la dirigenza rossonera ha deciso di ripartire da un tecnico esperto, pragmatico e vincente.

L’assenza dalle coppe europee rappresenta un vantaggio in chiave campionato: meno impegni, più energie da dedicare a una corsa Scudetto che, almeno sulla carta, può tornare a essere concreta.

La priorità, però, è sistemare la rosa. Allegri ha chiesto certezze, leadership e una struttura solida su cui costruire il suo Milan. Sembra che grazie a un rinnovo si possa già parlare di primo pilastro fondamentale messo in sicurezza.

Un calciatore che rappresenta il presente e il futuro del Milan di Allegri dovrebbe rinnovare a breve. Di chi si tratta e perché il suo contributo è importante? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Milan, ecco chi è pronto per rinnovare

Rinnovare un grande calciatore che attualmente fa parte della rosa non è solo una mossa economica. Non si punta soltanto a blindare un talento ma a dare un segnale chiaro a tutti gli altri: il Milan vuole ricostruire e vuole farlo sin da subito.

Ma chi è il calciatore che dovrebbe rinnovare presto con i rossoneri almeno fino al 2028? Ogni grande squadra si costruisce dal portiere: si parla di Mike Maignan. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il Milan vuole anticipare i tempi. L’obiettivo è chiaro: prolungare fino al 2028, adeguando l’ingaggio del portiere francese per rispecchiare il suo ruolo da top player nello spogliatoio e in campo. I primi contatti ci sono stati, ma i colloqui decisivi sono fissati per dopo la chiusura del calciomercato, così da permettere a tutte le parti di concentrarsi sul campo nelle settimane cruciali d’agosto.

Cosa dovesse accadere in caso di imprevisti?

Sebbene l’ottimismo sul rinnovo sia alto, il Milan si prepara a ogni evenienza. Se Maignan dovesse fare muro, il club dovrà guardarsi attorno. Tra le ipotesi che circolano, c’è anche quella che fa battere il cuore ai tifosi: il ritorno di Gianluigi Donnarumma. Il portiere si è ritrovato in un vortice tumultuoso e potrebbe decidere di ritornare anche se la piazza non ha apprezzato il suo addio.

Per ora resta solo una suggestione, peraltro lontana, ma il calcio, si sa, è pieno di ritorni clamorosi. Non resta far altro che restare aggiornati sulle notizie di mercato del Milan e vedere come si possa evolvere questa situazione, in qualsiasi direzione.