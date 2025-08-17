Igor Tudor può finalmente esultare: ecco chi potrebbe sfruttare la Juventus per dominare per le prossime partite in campionato

La Juventus ha tante ambizioni per la prossima stagione. Il club di Torino l’anno scorso è riuscita a centrare la qualificazione in Champions League ed è pronta per essere una delle squadre favorite per la vittoria quest’anno.

Proprio così, a Torino se non si vince ogni stagione è un fallimento ed è per questo che la società è corsa ai ripari. Il mercato è stato particolarmente vivace ed è arrivato un gioiello per l’attacco, il fuoriclasse canadese Jonathan David.

Ora però, sembra che Tudor, il nuovo allenatore dei bianconeri, abbia capito come fare per sfruttare un calciatore dal valore di 60 milioni di euro. Si tratta di un talento puro che potrebbe cambiare completamente il gioco e le aspettative in stagione.

Di chi si tratta e come lo userà l’allenatore croato? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Tudor, il calciatore della Juve che può rivoluzionare tutto

L’anno scorso con Thiago Motta la dirigenza della Juventus si era decisa a fare un esperimento, dando fiducia a un allenatore che ha un gioco entusiasmante e incentrato sui giovani. Quest’anno con Tudor la filosofia sembra essere diversa invece: si punta a concretizzare le occasioni e a portare a casa il risultato. Ecco perché bisogna sfruttare al massimo tutte le risorse che si hanno, senza sprecare nulla.

Tudor ha già portato questa mentalità in casa Juventus e vuole dimostrarlo con i fatti, non solo con le parole. Da queste intenzioni arriva il suo volere di “rivitalizzare” quello che molti hanno ritenuto un flop la scorsa stagione: il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Dopo aver fatto grandi cose all’Atalanta, il calciatore alla Juventus è sembrato spaesato e fuori fase. Tudor vuole rimetterlo al centro del progetto: l’attacco deve passare da lui. In questo modo, il mister croato potrebbe provare a riscattare la spesa di 60 milioni fatta l’anno scorso dalla dirigenza piemontese.

Come giocherà il club ora?

Ma quale potrebbe essere la probabile formazione della Juventus di Tudor con Koopmeiners al centro del nuovo progetto bianconero? Sembra essere ancora presto per dirlo eppure è già possibile fare delle ipotesi. A quanto pare, i bianconeri giocheranno con il modulo 3-4-2-1.

Tra i pali ci sarà Di Gregorio mentre la difesa a tre potrebbe essere costituita da Costa, Kelly e Savona. A centrocampo sugli esterni spazio a Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso mentre in mezzo agiranno Thuram e Locatelli. Sulla trequarti ecco Koopmeiners e Yildiz alle spalle dell’unica punta David. Insomma, ci sarà da divertirsi per i tifosi bianconeri.