Il futuro di Hakan Calhanoglu resta in bilico, con l’Inter che monitora la situazione in attesa di sviluppi decisivi

Un altro pesante flop per l’Inter. Dopo il faticoso inizio contro Monterrey e Urawa Reds, la squadra guidata da Cristian Chivu sembrava aver ritrovato un entusiasmo ormai sopito nell’ambiente nerazzurro, grazie all’ultima sfida del girone contro il River Plate. In quell’occasione, l’Inter ha assaporato un piccolo frammento di quella gloria che storicamente l’ha contraddistinta. Tuttavia, quell’atteggiamento positivo non è stato riproposto in campo contro la Fluminense.

Il 2-0 dei brasiliani stende definitivamente l’Inter, che al Mondiale per Club esce agli ottavi di finale. Una sconfitta che ha un sapore ancora più amaro: l’eliminazione alla nuova competizione targata FIFA porta i nerazzurri a terminare la stagione con zero titoli. Il cambio di guardia in panchina, e la finale di Champions League hanno pesato e non poco soprattutto nelle menti dei giocatori, probabilmente offuscate da pressioni e dalla stanchezza mentale.

Gli stessi protagonisti non riescono a nascondere l’amarezza per la sconfitta, e il capitano nerazzurro Lautaro Martínez lancia un messaggio chiaro e deciso nel post partita: “C’è una cosa che voglio dire: qui bisogna voler restare. Chi vuole stare con noi resta, chi non vuole deve andare via.” Parole dure, che pesano come macigni e che trovano conferma anche nelle dichiarazioni di Beppe Marotta: “Si riferiva alla situazione di Calhanoglu, che sarà definita quanto prima.”

Inter, Calhanoglu verso l’addio, le parole spiazzano

La società non ha affatto gradito il silenzio del centrocampista turco, che sembra aver alimentato dubbi e tensioni all’interno dello spogliatoio. Ma il caso Calhanoglu pesa alla società più per la mancata chiarezza del calciatore che per altro: il mediano turco non ha mai manifestato la volontà di lasciare il club e dal canto suo il Galatasaray non ha mai messo sul piatto un’offerta per il numero 20 nerazzurro.

Le recenti uscite pubbliche del presidente e del capitano, infatti, potrebbero pesare sul centrocampista turco, al punto da spingerlo a valutare seriamente la richiesta di cessione. Resta viva la speranza che il centrocampista possa rivedere le proprie intenzioni prima del faccia a faccia con la società, momento in cui verranno messe sul tavolo tutte le carte per definire una volta per tutte la sua permanenza o l’addio.

Anche se le recenti dichiarazioni di Calhanoglu, pubblicate ieri in un lungo post su Instagram in risposta alle parole di Lautaro, alimentano i dubbi sul suo futuro: “Ieri abbiamo perso. E fa male. L’ho vissuta con tristezza, non solo da calciatore, ma da persona che tiene davvero a questa squadra. […] Quello che mi ha colpito di più sono state le parole arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, non uniscono“.

Prosegue il centrocampista: “In tutta la mia carriera non ho mai cercato scuse. […] Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico.”

Ed infine sulla fedeltà all’Inter e sul futuro, Calhanoglu ha poi chiarito: “Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all’Inter. In passato ho ricevuto offerte, anche molto importanti. Ma ho scelto di restare. […] Il futuro? Lo vedremo. Ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi. Non chi ha alzato di più la voce“.

Il centrocampista turco, al centro delle polemiche dopo la sconfitta, ha risposto con fermezza alle critiche arrivate dallo spogliatoio e dalla dirigenza, facendo chiarezza sulla propria professionalità e sul proprio attaccamento all’Inter, nonostante un futuro ancora in bilico nel club nerazzurro, soprattutto dopo queste tensioni interne.