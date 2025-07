Il Napoli potrebbe imbastire uno scambio due per uno che metterebbe fuori causa l’Inter: ecco tutte le novità del momento

Il Napoli si muove e lo fa in ogni zona del campo: dalla porta all’attacco, non c’è ruolo dove Antonio Conte non si aspetta dei rinforzi. Il suo sì alla permanenza in azzurro è motivato dai piani della società che ha garantito la costruzione di una rosa in grado di replicare il cammino fatto in campionato, ma di far bene anche in Europa.

Per questo Conte è rimasto ed è per questo ora che si aspetta che dai programmi si passi ai fatti. Qualcosa già è successo (de Bruyne e Marianucci), qualcos’altro sta per succedere (Noa-Lang e Juanlu sembrano sempre più vicini), altro ancora potrebbe capitare (Lucca). Però ci sono anche nomi che restano al momento nelle retrovie e che presto potrebbero prendersi la copertina.

In difesa, ad esempio, finora c’è stato solo la trattativa per Beukema, ma il Bologna sembra molto deciso a non cedere tutti i suoi talenti e così dall’Emilia potrebbe arrivare un no per il centrale olandese. Un rifiuto che obbligherebbe il Napoli a guardare altrove e, in realtà, gli azzurri stanno già guardando ad altri obiettivi. Uno di questi portano a Genova, sponda rossoblù, dove Koni De Winter ha fatto vedere di essere molto cresciuto e di essere pronto per il grande salto.

Napoli, due per uno per De Winter e Inter superata

Ecco allora l’interesse del Napoli, ma anche quello dell’Inter. I nerazzurri devono ringiovanire la rosa e stanno valutando anche il centrale olandese, ex Juventus: per lui Marotta e Ausilio potrebbero pensare di mettere sul piatto anche il prestito di Valentin Carboni, gioiello che piace Vieira.

Occhio però ai partenopei che hanno due carte da giocarsi: Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. Entrambi gli attaccanti piacciono al Genoa e quindi il Napoli potrebbe provare ad inserirli come contropartita per arrivare a De Winter. Un due per uno che potrebbe rappresentare la scelta migliore per tutte le parti in causa, sempre che le due società trovino poi l’accordo sulle valutazioni dei tre calciatori coinvolti.

Lo scambio è dunque possibile, ma non si parla sicuramente di una trattativa nella fase finale del suo percorso. Anzi, non si è ancora all’inizio, a si tratta di un affare in fase embrionale che vede protagonista due delle big del nostro campionato. Anche nel calciomercato estivo è sempre Inter-Napoli.