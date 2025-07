Un pilastro del Milan dice addio al club rossonero e lascia Milano a parametro zero: la sua assenza si farà sentire molto nello spogliatoio

Vacanze terminate per Massimiliano Allegri, che nella giornata di ieri è tornato a lavoro per organizzare il raduno rossonero assieme ai suoi collaboratori, previsto per il prossimo 7 luglio, giorno della prima sessione di allenamento. Dopo il pesantissimo ottavo posto e la conseguente uscita dalle competizioni europee, il Milan dovrà sfruttare al massimo il ritiro: il tecnico livornese è chiamato a ricostruire uno spirito di gruppo ormai assente, dopo le numerose delusioni sportive accumulate nell’ultimo anno.

Prima di ripartire l’ambiente dovrà necessariamente ricompattarsi e ritrovare un forte competitività sul campo. L’allenatore toscano ha già avuto dei colloqui individuali con la squadra per motivare al massimo l’organico in vista dell’imminente preparazione atletica che sarà determinante per il futuro.

Tuttavia, il Milan ha perso un pilastro fondamentale, non solo in campo ma soprattutto all’interno dello spogliatoio, la cui assenza si farà sentire nella prossima stagione. Un uomo chiave durante gli allenamenti e nella quotidianità del gruppo.

Niente rinnovo di contratto per Florenzi: il terzino romano lascia il Milan

Dopo quattro stagioni tra le fila rossonere, Alessandro Florenzi lascia il Milan. Con il mancato rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, il terzino romano ha chiuso definitivamente il suo rapporto con la società milanista. Nonostante il club avesse proposto di continuare con uno dei suoi veterani, il classe 1991, come già anticipato all’ultima di campionato, ha preferito valutare altre idee sul futuro.

Florenzi, dato il suo lungo infortunio ai legamenti che lo ha tenuto ai box quasi per l’intera stagione, si è rivelato un profilo essenziale nella gestione dello spogliatoio, cercando di dare l’esempio ai più giovani con la sua lunga esperienza sul rettangolo di gioco. Con l’uscita di Alessandro Florenzi, il Milan raggiunge quota sei partenze, considerando le uscite di Jovic, Abraham, Joao Felix, Sottil e Walker.

Il 34enne, uomo spogliatoio per eccellenza, lascia il Milan da svincolato e alla ricerca di una nuova avventura per il futuro. La stessa società rossonera ha voluto salutare il suo difensore di riferimento, dedicandogli un post sui propri canali con scritto: “Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!”, descrizione accompagnata da alcune immagini significative di Florenzi al Milan.

Sbarcato al Milan nell’estate del 2021 con la formula del prestito dalla Roma, con diritto di riscatto poi esercitato, Florenzi ha sempre avuto un ruolo importante in rossonero: in campo è stata sempre molto apprezzata la sua duttilità, ma è nello spogliatoio è ha avuto un ruolo più che rilevante, diventando un vero punto di riferimento per i più giovani e incarnando lo spirito di gruppo.